L’anno in corso sta per terminare e non per tutti è stato proficuo e magnanimo. C’è chi, nonostante gli sforzi, non è riuscito ad ottenere quello che desiderava in ambito lavorativo. E chi ha sperato, invano, che l’amore finalmente bussasse alla propria porta. Non è mancato chi auspicava in qualche forma di introito economico più considerevole. O addirittura chi fantasticava in una vincita al gioco per risolvere qualche grana in sospeso.

Diciamo che per tutto il 2021, alcuni segni zodiacali non hanno goduto di alcun vantaggio, anzi hanno dovuto fare i conti con pianeti ostili e poco benevoli.

Finalmente, però, è in arrivo una montagna di denaro ed una fortuna irrefrenabile per questi 3 segni zodiacali che inizieranno il 2022 protetti da pianeti favorevoli. Mai dire mai, dunque, perché grosse novità attendono soprattutto chi è stato paziente e fiducioso in se stesso e nelle proprie capacità e perché no, anche nelle stelle.

Le congiunzioni fortunate

Durante il 2022, il transito di Giove, pianeta del benessere, della fortuna e della felicità, porterà giovamento ad alcuni segni che fino ad ora hanno stentato a procedere in maniera fluida e positiva. Nel corso dell’anno, Giove entrerà in congiunzione con altri pianeti e queste combinazioni per certi versi saranno esplosive, per altre più pacifiche ed introspettive.

Il suo primo contatto avverrà con Urano. Quest’accostamento aiuterà a decidere cosa lasciarsi alle spalle e cosa, invece, merita di essere salvato e coltivato, chiarendo così aspetti fondamentali della propria vita.

La congiunzione di Giove con Nettuno favorirà il nascere di nuove e promettenti idee, che potrebbero dare la giusta svolta un po’ in tutti i campi.

L’unione con Plutone, invece, in grado di amplificare l’energia positiva di Giove, incoraggerà a lanciarsi in nuovi progetti con audacia e cautela al contempo.

Di seguito vedremo i tre segni zodiacali che finalmente potranno tirare un sospiro di sollievo, avendo la possibilità di scommettere in un anno costellato d’amore, conquiste lavorative e fortuna.

Ariete: sarà un anno di grandi cambiamenti, in cui potrà realizzare quello che desidera da tempo. Grazie all’intraprendenza otterrà ottimi risultati in tutti i settori, specialmente in quello lavorativo, che darà oltretutto enormi soddisfazioni economiche. Ci sarà qualche discussione in famiglia, che verrà però facilmente gestita e risolta.

Toro: molti vecchi problemi finalmente si risolveranno grazie alla pazienza e alla dedizione, che porteranno al raggiungimento di obiettivi rincorsi ormai da troppo tempo. Il Toro acquisirà maggiore fiducia e riuscirà, nonostante alcuni imprevisti, a spingersi oltre e a guadagnarsi il tanto anelato successo. Brillerà, infatti, sia in amore che in ambito lavorativo, dove lo sforzo verrà ricompensato con guadagni proficui.

Scorpione: non mancheranno occasioni lavorative apprezzabili e molto fruttuose. L’originalità e la tenacia di questo segno lo aiuteranno a realizzare progetti in cantiere da tempo e a risolvere alcuni dissapori familiari. Ritroverà la tranquillità economica e la gioia di un nuovo amore o, se già c’è, giungerà ad un rafforzamento del legame, magari ad un matrimonio.

La ruota gira un po’ per tutti ed è necessario avere pazienza e serenità nel cuore.