Mens sana in corpore sana, dicevano i latini. Dai tempi in cui fu coniato questo detto a oggi sono passati secoli e secoli. Eppure, mai citazione torna spesso per sottolineare l’importanza dell’equilibrio psicofisico in ogni momento della nostra vita.

Il controllo della mente è fondamentale per quello del corpo. Tutto passa dalla testa. Per questo oggi si parla di mental coaching, di psicologia applicata ai vari campi, sport in primis. Una prestazione fisica può migliorare notevolmente se supportata da una buona preparazione mentale. Sono tanti i casi di atleti, di qualsiasi disciplina, che hanno visto migliorare sensibilmente i propri risultati con l’aiuto di specialisti che si sono occupati delle loro menti. Certo, è indubbio che questi avrebbero potuto fare poco se non avessero avuto anche doti tecniche, fisiche e naturali fuori dalla media. Altrimenti, con la forza del pensiero, tutti correremmo i 100 metri in meno di 10 secondi, ma sappiamo benissimo che non sarà mai così.

Tuttavia, il cervello si deve e si può allenare. Non ci servirà per fare un record del Mondo o per vincere un’Olimpiade, ma non è certamente meno importante conservarlo in uno stato di salute buono. Per farlo, potremmo sottoporlo a tre semplici esercizi da svolgere quotidianamente. Un modo per rendere elastica la nostra mente, mantenendola allenata. Oltre a tenere le malattie e l’invecchiamento cerebrale più lontano, per quanto questo, ovviamente, sia possibile.

Alleniamo il cervello con questi 3 semplici esercizi da eseguire ogni giorno per migliorare il benessere della nostra mente

Il primo esercizio è molto semplice da dirsi, meno da effettuarsi. Si tratta di scrivere con la nostra mano debole. Un semplice paragrafo o un paio di frasi al giorno sarebbero ampiamente sufficienti. Questa pratica stimolerebbe le sinapsi che normalmente usiamo meno. Inoltre, utilizzare il nostro arto non dominante ci porterebbe a un surplus di concentrazione, proprio per prestare maggior attenzione al movimento corretto.

Il secondo esercizio che potremmo effettuare è quello di leggere alla rovescia. Quindi, capovolgere un libro o un giornale e iniziare a leggere, possibilmente ad alta voce. In questo modo, ci dovremo concentrare maggiormente, soprattutto per comprendere il testo, cercando di seguire la punteggiatura. Non solo, potremmo anche divertirci, se abbiamo un compagno, a sfidarlo per vedere chi dei due legge più velocemente prima dalla parte corretta e poi dalla parte contraria.

Stimolare i sensi

Il terzo esercizio da poter fare è più suggestivo: riconoscere gli oggetti solamente utilizzando un senso. Anche in questo caso, sarebbe divertente farlo in coppia. Con una persona che prepara un ambiente, arricchendolo di oggetti di vario tipo, in modo da far utilizzare all’altra alcune attività sensoriali. Pensiamo, in particolar modo, al gusto, all’olfatto e al tatto. Questo stimolerà il lato emotivo del nostro cervello, un po’, se vogliamo, come accade ai bambini quando imparano a conoscere le cose.

Alleniamo il cervello con questi 3 semplici esercizi, in modo da stimolarne l’attività in maniera ludica. Se ci dovessero sembrare troppi o comunque complicati da eseguire, ecco che allora potremmo tenerlo in allenamento con altre attività, come la lettura o i giochi enigmistici.

Insomma, di metodi validi ce ne sarebbero molti, poi sta al singolo individuo trovare quello più adatto per il proprio modo di essere.

