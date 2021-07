Tanto gusto e bontà con questa ricetta originale a base di salsiccia che stupirà molti

La salsiccia è un insaccato di carne tra i più amati da tutti, grandi e piccini. È perfetta e si può usare per la preparazione di molte ricette come ad esempio il risotto, la carne alla griglia e molto altro ancora. Ma forse, non tutti conoscono la ricetta della salsiccia in carrozza.

Continuando a leggere vedremo come prepararla in pochi minuti.

La salsiccia in carrozza è un prelibato piatto fritto pronto in pochi minuti e che richiede pochissimi ingredienti che si trovano facilmente in ogni cucina. Inoltre, è buonissimo e si adatta perfettamente ad ogni occasione, da servire sia come antipasto ad una cena che come accompagnamento ad un aperitivo.

Si consiglia di servire la salsiccia in carrozza accompagnata da un contorno salutare, come un’insalata mista, o anche meno salutare come le patatine fritte. Vediamo quindi come si prepara.

La ricetta della salsiccia in carrozza

Ingredienti per 4 porzioni:

200 g salsiccia;

8 fette di mozzarella;

8 fette di pane per tramezzini;

3 uova;

Farina q.b.;

Pangrattato q.b.;

Olio di semi q.b..

Procedimento

Per preparare questa ricetta originale e gustosissima, si parte dalla salsiccia. Per cui, cuocerla in padella con dell’olio per alcuni minuti. Nel frattempo eliminare le croste dalle fette di pane e disporne 4 sul piano di lavoro. Cominciare quindi a creare dei panini. Aggiungere su ognuno, nell’ordine descritto, una fetta di mozzarella, poi della salsiccia sgretolata e poi un’altra fetta di mozzarella. Infine, concludere ogni panino ricoprendolo con una fetta di pane.

A questo punto passare i panini nella farina, poi nelle uova sbattute ed infine nel pan grattato. Per concludere, friggere in abbondante olio caldo i panini per circa 2 minuti per lato.

Ora, la salsiccia in carrozza è quasi pronta, ma prima di servirla conviene posarla per alcuni minuti su un piatto foderato con della carta da cucina. In questo modo, la carta assorbirà l’olio in eccesso. Trasferirle in un piatto da portata, et voilà, siamo pronti per portare il piatto in tavola. Tanto gusto e bontà con questa ricetta originale a base di salsiccia che stupirà molti.