Per molte persone gli ultimi giorni di agosto corrispondono anche alla fine delle vacanze. Quindi, è arrivato il momento di preparare le valigie e ritornare alla vecchia routine, con annessi tutti i buoni propositi tipici di settembre.

Tuttavia, per chi è ancora alla ricerca di un po’ di svago, il nostro Paese offre l’occasione di poter trascorrere tante minivacanze durante tutto l’anno. Infatti ci sono molti borghi affascinanti, anche a 2 passi da casa, da poter visitare. Tra questi vi è Zavattarello, un piccolo comune di 913 abitanti in provincia di Pavia, annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia. Nelle prossime righe scopriremo un po’ della storia di questo piccolo paese e cosa si potrebbe visitare e fare anche nel mese di settembre.

Una magnifica scampagnata di settembre tra vino e buon cibo a 2 passi da casa

Situato nell’Oltrepò Pavese, nell’alta Val Tidone, Zavattarello ha una storia antichissima. Infatti le prime documentazioni scritte riguardanti “Zavattarellum” risalgono all’anno 971, quando fu infeudato al monastero di Bobbio. Nei secoli successivi cadde prima in mano a diversi nobili piacentini, poi passò alla famiglia Dal Verme, che ne detenne il castello fino al 1975. In questi secoli, Zavattarello viene anche annessa a diverse province, per poi finire definitivamente in quella pavese nel 1926.

Il nome deriva dal latino “savattarellum”, che letteralmente vuol dire “luogo dove si confezionano le savatte (ciabatte)”. Nel borgo antico, infatti, esistevano numerose botteghe di ciabattini e l’attività prevalente era proprio questa.

Cosa vedere a Zavattarello

Tra le principali strutture da vedere a Zavattarello troviamo il Castello Dal Verme, un edificio titanico completamente costruito in pietra. Costituito da scuderie, spalti, una cappella e 40 stanze, questo castello, circondato da mura alte 4 metri, è oggi oggetto di studio da parte degli architetti militari.

La rocca sovrasta il borgo antico, arroccato su una collina completamente ricoperta da una rigogliosa vegetazione, che fa parte di un’area protetta. Un’esperienza assolutamente da fare potrebbe essere quella di salire sulla terrazza del castello, dalla quale si può godere di un panorama mozzafiato del territorio circostante. Nel castello, inoltre, è possibile visitare un museo di arte contemporanea. Infine, meriterebbero una visita anche la bellissima piazza, circondata da antichi edifici in pietra, l’oratorio trecentesco di San Rocco e la pieve parrocchiale di San Paolo.

Cose da fare in questo piccolo comune

Trascorrere a Zavattarello una magnifica scampagnata di settembre potrebbe essere un’esperienza indimenticabile anche per il palato. Infatti qui è possibile degustare tantissimi prodotti tipici, dai salumi ai vini, dai funghi ai prodotti dolciari, come il pregiatissimo miele. Per gustare appieno tutte queste specialità, domenica 25 settembre si terrà la “Sagra Del Fungo Del Miele E Tartufo”. Quindi possiamo approfittare di questa splendida giornata per organizzare un bel weekend. Tra le altre attività da fare, ricordiamo le passeggiate a cavallo tra i boschi e la natura, organizzate dai numerosi maneggi. Oppure i suggestivi percorsi in bicicletta ideali per chi vuole scoprire il meraviglioso paesaggio dell’Oltrepò.

