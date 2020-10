Una gustosa zuppa alla zucca è senz’altro l’ideale per riscaldare le serate autunnali. Arrivano i primi freddi e, se siamo già pronti ad accendere i termosifoni, non vediamo anche l’ora di riempirci lo stomaco con una bella minestra calda. E non c’è niente di meglio di una bella zuppa a base di verdure di stagione. Una gustosa zuppa di zucca per riscaldare le serate autunnali è, quindi, l’ideale. Ecco come prepararla.

Tutti gli ingredienti necessari

Questa zuppa ha alcuni ingredienti base ma è anche un’ottima svuotafrigo perché possiamo aggiungere tutti quegli ortaggi che stanno per andare a male. Gli ingredienti base includono zucca, porri, patate e noce moscata. Per dare quel tocco in più, è possibile aggiungere anche un bel pomodoro sopravvissuto all’estate e una cipolla.

Chi vuole anche un apporto proteico può, inoltre, aggiungere delle lenticchie. Attenzione però, in questo caso, prima di frullare il tutto, bisogna mettere da parte un pò di minestra così da poter gustare le lenticchie intere. In alternativa, si possono aggiungere alla vellutata, in un secondo momento, già cotte.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Una gustosa zuppa alla zucca per riscaldare le serate autunnali

La preparazione di questa zuppa è molto semplice. Per prima cosa, bisogna preparare tutti gli ingredienti. Le quantità di questi vanno molto a gusto personale e dipendono da quanto cibo abbiamo in dispensa. Se preferiamo il sapore dei porri, abbondiamo con questi, se desideriamo, invece, un risultato molto vellutato e cremoso possiamo utilizzare più patate. Anche i condimenti possono essere scelti a piacimento. La noce moscata funziona benissimo con la zucca ma possiamo sperimentare anche con il pepe e perfino con il curry.

Tutti gli ingredienti vanno uniti in una pentola ben capiente con un pò di dado da brodo o di sale. Dopodiché, il tutto va portato in ebollizione finché la casa non sarà invasa da un delizioso aroma. Possiamo spegnere quando le patate e la zucca sono sufficientemente morbidi. A questo punto, possiamo frullare il tutto per creare una morbida vellutata, o tenere da parte un pò della minestra, e frullarne solo una parte. Questa soluzione è l’ideale per chi ama il minestrone ricco di pezzi. Infine, come detto prima, possiamo aggiungere delle lenticchie, o perfino del riso, già cotto in precedenza!