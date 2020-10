In un articolo precedente abbiamo svelato 2 trucchi di WhatsApp che in pochissimi conoscono. In questo troverai una mini guida su come scrivere a colori e con caratteri speciali su WhatsApp.

Scrivere in grassetto, in corsivo e barrato

Con un aggiornamento WhatsApp, nell’agosto del 2017, è stata introdotta la possibilità di formattare i propri messaggi di testo. Mentre in passato era necessario ricorrere a simboli per scrivere in corsivo, in grassetto e anche barrare il testo, adesso è possibile fare altrettanto in pochi semplici click.

Ti basterà infatti scrivere il testo del tuo messaggio, selezionare la parola o la frase che desideri formattare e infine cliccare sui tre puntini che compaiono a destra delle opzioni “taglia” “copia” “incolla”.

Si aprirà infatti un menu a tendina dove potrai scegliere comodamente il formato che desideri.

Come scrivere colorato

Se invece ti piacerebbe mandare messaggi istantanei a colori, purtroppo questa funzione non è ancora attiva per le chat private. Invece abbiamo buone, se non ottime, notizie per i fan degli stati WhatsApp.

Per prima cosa, vediamo che cos’è uno stato WhatsApp. Uno stato WhatsApp è un contenuto multimediale personalizzabile. Proprio come le storie di Instagram, gli stati hanno durata limitata nel tempo: dopo 24 ore scompaiono. Possono essere integrati con foto, video ma anche GIF animate, il tutto è poi personalizzabile. Possiamo infatti scegliere se aggiungere una didascalia, un testo, ma anche delle emoji.

Con un aggiornamento recente, WhatsApp ha anche introdotto la possibilità di scrivere colorato in uno stato. Nella sezione “stato” (solitamente collocata tra le sezioni “chat” e “chiamate”), infatti, trovi una piccola matitina. Facendo tap sul simbolo potrai scrivere un messaggio di testo colorato. I colori sono vari e potrai sfogliarli facendo tap sulla tavolozza.

Come scrivere a colori e con caratteri speciali su WhatsApp

In seguito a un recente aggiornamento, WhatsApp ha introdotto la possibilità di scrivere colorato in uno stato, andando così a creare un stato formato solo da un messaggio testuale personalizzato.

Per scrivere uno stato colorato su WhatsApp devi per prima cosa aprire l’applicazione di messaggistica e recarti nella sezione “stato” dal menù presente in basso (simbolo di un cerchio).