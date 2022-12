Una fiaba questo borgo incastonato in cui fuggire durante il weekend che ci farà innamorare

Si trova in Piemonte un borgo affascinante e fiabesco che ci farà trascorrere un fine settimana in totale relax e immersi nella bellezza.

Il fine settimana è, senza alcuna ombra di dubbio, il momento perfetto per cercare piacere, divertimento e relax. Infatti, i giorni liberi che abbiamo dal lavoro durante la settimana, potrebbero essere il momento giusto per staccare la spina. Ovviamente, ognuno di noi può scegliere come trascorrere questo momento di pace e riposo. C’è chi, per esempio, è appassionato di cucina e fornelli. E quindi, il fine settimana può essere impiegato per cercare nuove ricette e realizzare nuovi piatti che ci faranno venire l’acquolina in bocca.

Oppure, se vogliamo dedicarci all’arte, possiamo cercare qualche nuovo libro che ci tenga incollati alle pagine. O ancora, per chi ha bisogno di allontanarsi un po’ da casa, si può pensare a una gita fuori porta rilassante ed emozionante.

In Piemonte è nascosto un piccolo tesoro che ci rapirà completamente con la sua storia e la sua bellezza

Fortunatamente, se vogliamo allontanarci da casa e vivere un weekend fuori porta, ci troviamo nel Paese giusto. L’Italia, infatti, è ricca di angoli nascosti da scoprire e di piccole cittadine meravigliose che non aspettano altro che essere visitate. In particolare, ce n’è un piccolo borgo in Piemonte che ci farà davvero innamorare. Si tratta di Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti. La cittadina ha tantissime attrazioni da visitare e ci farà trascorrere un fine settimana all’insegna della bellezza e del relax.

Ecco cosa visitare in pochi giorni a Castagnole delle Lanze

Castagnole delle Lanze ha diverse bellezze da offrirci. In primis, potremmo visitare i noti portici di Via Ener Bettica. In questo caso, parliamo di una caratteristica tipica del borgo e imperdibile per qualsiasi turista. Le 13 arcate ci mostreranno, infatti, il vero volto della cittadina con tutta la sua storia. Inoltre, sul percorso, potremo anche ammirare il ritratto del borgo fatto da Beppe Gallo. Altro dettaglio da non perdere è il portico di Tristano e Isotta, una delle più famose coppie della letteratura. Vincenzo Piccato ha raccontato una delle storie d’amore più romantiche di sempre attraverso rappresentazioni incredibili.

Una fiaba questo borgo incastonato in cui fuggire e rilassarsi in totale tranquillità

Castagnole Delle Lanze regala, inoltre, alcune Chiese mastodontiche e meravigliose da visitare. Tra queste, possiamo annoverare per esempio quella di San Pietro in Vincoli o quella della Confraternita dei Battuti Bianchi. Qui, in più, troveremo la meravigliosa Sala degli Adottanti realizzata da Piccato. Il verde che circonda il borgo, poi, ci darà l’impressione di essere in una favola, in una cittadina senza tempo. Per ammirare ancora meglio il panorama, potremo sfruttare poi l’altezza della Torre Panoramica del Conte di Saint Robert. Dunque, possiamo davvero constatare che è proprio una fiaba questo borgo incastonato in cui fuggire per qualche giorno se abbiamo bisogno di staccare la spina.