Ecco i 2 libri che ci faranno innamorare pagina dopo pagina regalando emozioni uniche

Ci sono persone che amano impegnare il proprio tempo libero in diverse attività. C’è chi, per esempio, ama mettersi alla prova ai fornelli. E si lascia rapire da tantissime ricette nuove ed interessanti da provare per poter diventare ancora più pratico. C’è chi, poi, ama invece viaggiare e non perde fine settimana per esplorare qualche luogo meraviglioso in giro per il Mondo. E poi, ci sono gli inguaribili romantici per la letteratura. In questo caso, parliamo di persone che sono legate a ogni libro che leggono. E che ne cercano sempre di nuovi per poter conoscere storie ancora tutte da scoprire.

Ci sono tantissimi libri meravigliosi da scoprire che potremmo divorare in un secondo

I libri che potrebbero farci innamorare sono davvero tantissimi. E, data la scelta davvero ampia di cui disponiamo, scegliere non sempre è così facile. Infatti, la storia della letteratura è davvero infinita. E capire quale possa essere il prossimo volume a cui appassionarsi può risultare complicato. Ma, proprio per questo motivo, dovremmo selezionare i nostri libri con raziocinio, seguendo anche i generi che amiamo di più. E ce ne sono due in particolare che potrebbero davvero farci perdere la testa.

“Follia” di Patrick McGrath è davvero un capolavoro in cui tuffarsi

Ecco i 2 libri da non perdere. Il primo libro consigliato è “Follia”, il capolavoro più conosciuto di Patrick McGrath. Quest’ultimo usa la figura di uno psichiatra per analizzare un caso di una donna e del suo amore passionale e lussurioso. Questa, di nome Stella, è la moglie di un vicedirettore di un manicomio e si innamora perdutamente di un paziente. Il libro trasporta il lettore in un genere che oscilla tra il thriller e il noir e che esplora in maniera magistrale la psiche dei personaggi. L’atmosfera del manicomio londinese in cui è ambientata la storia è suggestiva e riesce a trasmettere quel velo di follia che percorre tutta la storia. Un vero e proprio romanzo geniale.

Ecco i 2 libri che ci faranno letteralmente perdere la testa

Altro libro davvero accattivante è “La Gazza”. Qui, Elizabeth Day torna sulla scena con un romanzo psicologico davvero formidabili. La trama ruota attorno a Marisa, illustratrice di libri per ragazzi. La donna sta per andare a vivere in una casa a Londra con l’uomo di cui è innamorata, Jake. E con lui desidera costruire una famiglia solida e felice. Mentre si trova nella nuova casa, una gazza bianca e nera entra dalla finestra e fugge subito dopo, distruggendo un vaso. Segno di sventura, da quel momento la vita di Marisa sembra quasi andare in frantumi. Il suo equilibrio psicologico viene completamente distrutto e la vita da favola che stava costruendo sembra essere volata via. Da qui, la scrittrice inizia un percorso di racconto che riporta i traumi e le difficoltà di coloro che non riescono a diventare madri e di tutto il dolore che ne sussegue. Un vero e proprio romanzo da assaporare. Dunque, ora sappiamo che sono proprio questi i 2 libri che ci terranno incollati alle pagine.