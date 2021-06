L’estate 2021 sarà l’emblema della rinascita. Dopo un periodo nero, è arrivato finalmente il momento di riprendere le vecchie abitudini. E si sa, estate fa rima con vacanza!

Se un tempo ci si poteva sbizzarrire alla ricerca dei luoghi più esotici ed incontaminati, però, per questa estate l’obiettivo è non allontanarsi troppo. Ancora meglio se si riesce a programmare una bella vacanza senza spendere cifre folli.

Riuscire a fare la vacanza perfetta ad un prezzo stracciato non è affatto facile. Certamente è possibile trovare in giro per il mondo angoli remoti dove la vita ha un costo decisamente accessibile. Spesso, tuttavia, per raggiungere questi luoghi è necessario prenotare uno o più voli intercontinentali a prezzi tutt’altro che accessibili.

Esiste un luogo, a pochi passi dall’Italia, che è in grado di offrire la vacanza perfetta a prezzi molto contenuti. Se si cerca una fantastica vacanza low cost a due passi dall’Italia, la meta perfetta è l’Albania.

Ecco perché l’Albania è la meta perfetta per le prossime vacanze estive

L’Albania è un paese che negli ultimi anni ha investito molto nel turismo. Coste incontaminate, paesaggi mozzafiato e strutture alberghiere molto economiche hanno contribuito al suo recente successo. Le zone costiere dell’Adriatico, al nord della Grecia, offrono spiagge incantevoli e natura incontaminata.

Non attraendo il turismo di massa, inoltre, questo Paese è ancora in grado di regalare quell’autenticità che molte mete più rinomate hanno perso.

Uno dei motivi principali che fanno dell’Albania la meta perfetta per le prossime vacanze è anche la vicinanza con l’Italia. L’Albania è facilmente raggiungibile in nave o con un volo low cost. Sarà possibile raggiungerla con poche decine di euro.

L’ospitalità albanese

Il popolo albanese è incredibilmente ospitale. L’ospitalità albanese va al di là della semplice gentilezza. Ha origine in un antico codice comportamentale chiamato mikpritja. Per un albanese l’ospite è davvero sacro. L’accoglienza e l’ospitalità di questo popolo sono davvero impareggiabili.

La lingua inoltre non è assolutamente un problema. L’italiano è parlato da buona parte della popolazione.

Delle ottime ragioni per programmare una fantastica vacanza low cost in questo bellissimo Paese!

