L’abbiamo detto più volte, in estate non si ha voglia di cucinare. Il caldo afoso e il bisogno di star fuori, godendosi le belle giornate, non ci invogliano di certo a metterci ai fornelli. Via, quindi, a piatti già pronti, insalate e paste fredde e gelati.

C’è chi ne approfitta anche per rimettersi in forma, seguendo una dieta ipocalorica e priva di grassi saturi, ma c’è anche chi sperimenta nuovi manicaretti. Pur nella semplicità, infatti, è possibile essere creativi in cucina ed elaborare ricette del tutto nuove e originali. Proprio su questa scia, noi della Redazione abbiamo pensato ad un antipasto diverso dal solito che potrebbe allietare le nostre cene estive. Ecco di cosa si tratta.

Basta col solito prosciutto e melone, ecco il freschissimo antipasto per le calde cene d’estate

La fantasia ai fornelli non è mai troppa ed è per questo che abbiamo ideato una ricetta semplice, economica, fresca e soprattutto buonissima. Si tratta dell’antipasto di melone, finocchi e fesa di tacchino che sostituisce il classico prosciutto crudo.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è:

mezzo cantalupo (comunemente chiamato melone);

un etto e mezzo di fesa di tacchino arrosto;

mezzo finocchio;

olio, limone e foglie di basilico q.b.

tante piccole ciotole quanti sono gli ospiti, idealmente due/tre.

Tagliamo il cantalupo a cubetti, il tacchino a strisce sottili e il finocchio a piccoli pezzi. Condiamo con olio e limone e spargiamo qualche foglia di basilico. Prendiamo le ciotoline e riponiamo al loro interno l’antipasto così realizzato. Serviamo preferibilmente con le forchette piccole tipiche da dessert.

Uso alternativo

Basta col solito prosciutto e melone, ecco il freschissimo antipasto per le calde cene d’estate, ma non soltanto. Possiamo, infatti, gustare questo semplicissimo piatto anche come insalata per i pranzi più veloci, quelli in cui non abbiamo tempo di cucinare. Accompagnata, magari, da un po’ di pane, la nostra entrée si trasforma in un piatto unico e completo.

