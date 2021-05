C’è una spiaggia leggendaria che trae origine addirittura dagli eroi che parteciparono alla mitica guerra di Troia. Non è in Grecia e nemmeno in Turchia. Invece, una delle spiagge più belle ma economiche d’Italia è proprio a due passi tra mare e castelli e pochi che lo sanno. Parliamo della splendida Talamone, sul Golfo dell’Argentario, Toscana. Le sistemazioni sono tante, con prezzi proiettati ad agosto che sono davvero interessanti, come vedremo nell’articolo.

Tra baie e storia in un mare cristallino

Innamorarsi di Talamone è davvero facile, dimenticarla impossibile. Siamo immersi nella natura, tra baie e golfi, castelli e musei archeologici. Qui, non dimentichiamo che ci sono alcune delle più antiche testimonianze archeologiche del nostro paese. Insediamenti talmente antichi da perdersi nei tempi. In sostanza, anche i famosi “uomini della caverne” avevano apprezzato la bellezza del luogo. Con la vicina Orbetello, Talamone forma un comprensorio davvero affascinante per chi cerchi assieme:

arte e archeologia;

natura e relax;

attività nautiche ed escursioni a cavallo o in bici.

Prenotarsi subito è meglio

I pochi che conoscono Talamone tornano. E, questo vuol dire che, nonostante una discreta scelta di residenze, i posti letto a disposizione sono pochi. Una delle spiagge più belle ma economiche d’Italia è proprio a due passi tra mare e castelli e pochi che lo sanno. Appartamenti, camping, hotel, affittacamere, villaggi turistici e locande offrono tutto il meglio dell’accoglienza.

Le spiagge sono sabbiose, con la presenza silenziosa ma importante delle pinete. Il mare è talmente bello da assumere varie gradazioni di blu. Da tenere presenti anche le escursioni all’interno, con il Parco dell’Uccellina, vera e propria oasi di ristoro di molte specie affascinanti.

I prezzi agostani dal pieno centro alle immediate vicinanze variano, toccando anche picchi importanti. Ma, le valutazioni dei turisti indicano la possibilità di ottime location anche a meno di 90 euro a notte per nucleo familiare.

