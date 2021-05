Giugno, per chi può farlo, è un mese bellissimo per fare le vacanze. Poca gente, prezzi competitivi, tempo mite e giornate lunghe. Solo per citare le migliori caratteristiche del mese che verrà. Con la fine delle scuole, moltissime famiglie italiane approfittano di questo periodo per trascorrere le ferie estive in serenità. Così, come da tradizione, giugno è anche il mese perfetto per gli anziani, che vogliono godersi la spiaggia, senza rischiare insolazioni. La più bella ed economica vacanza low cost di giugno è proprio qui in Italia pochi lo sanno: la Riviera dei Cedri.

Siamo in provincia di Cosenza

Forse il viaggio sarà un po’ impegnativo per chi parte dal nord, ma due settimane in questa meravigliosa zona della Calabria ci rimetteranno in sesto. Parliamo di una zona abbastanza limitata territorialmente, nella provincia di Cosenza. Qui, tra antiche torri di avvistamento e spettacolari panorami, troveremo proprio tutto per una vacanza all’insegna del relax. Senza la folla di altri posti già abbattuti e, con un mare da fare invidia ai Caraibi. E, con un meraviglioso entroterra tra parchi e riserve.

Una vera e propria perla

Secondo gli intenditori, senza nulla togliere a tutto il resto di questa strepitosa regione, qui ci sono alcune delle più belle spiagge in assoluto. Non dimentichiamo di fare tappa nella suggestiva Scalea, posta elegantemente su di un bellissimo promontorio. Una meta che riunisce le caratteristiche tipiche di una vacanza al mare, con l’arte e la storia del suo borgo antico.

Non poteva mancare un Diamante

La più bella ed economica vacanza low cost di giugno è proprio qui in Italia e pochi lo sanno, contando persino su un Diamante. Questa bellissima località, il cui nome vale la fama, presenta quasi 10 km di spiagge e insenature da brividi. Gli appassionati di tuffi, ma anche di esplorazione subacquea rimarranno sbalorditi da questi fondali. Da non perdere nemmeno la minuscola isola di Cirella, con i suoi antichi e suggestivi ruderi a dominare la zona.

Approfondimento

