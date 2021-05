Ecco le cose da evitare assolutamente quando si va al mare per non rischiare una multa salatissima

Una passeggiata, una gita fuori porta o una giornata al mare regalano sempre momenti piacevoli. Ci si rilassa dopo una settimana di lavoro, si spezza la routine quotidiana e finalmente corpo e mente si ricaricano. Spesso in situazioni come queste, senza farci troppo caso, si finisce col portare a casa un souvenir della giornata. Si pensi ad esempio ad un sasso o una conchiglia trovata sulla spiaggia. In questi casi, anche se potrà sembrare assurdo, a volte si rischia davvero grosso!

Ovviamente chi raccoglie una conchiglia o un ciottolo dalla spiaggia certamente non merita di essere definito un pericoloso criminale. Tuttavia per alcune leggi, azioni di questo tipo possono portare a conseguenze molto gravi. Di certo non il massimo quando si esce per fare una passeggiata o un bagno al tramonto!

Attualmente il nostro ordinamento giuridico è composto da più di centomila leggi. Un’impresa conoscerle tutte. Eppure questa non sarà considerata una buona scusa se si incappa in una di queste situazioni.

Per evitare spiacevoli multe ecco alcune cose da evitare assolutamente quando si va al mare

Un primo esempio potrebbe essere il prelievo di una conchiglia come souvenir. L’art. 1162 del Codice della Navigazione vieta l’estrazione di sabbia, alghe o ghiaia dalle spiagge italiane. La norma prevede una sanzione amministrativa che va da 1.500 a più di 9.000 euro. Il divieto si estende a qualsiasi materiale e specie (animale o vegetale) presente sulle spiagge e pertanto anche alle conchiglie.

Sulle spiagge anche il semplice prelievo di acqua o sabbia può essere considerato furto.

Tra le cose da evitare assolutamente quando si va al mare rientra anche un’abitudine antipatica ma molto diffusa. Lasciare ad esempio l’ombrellone in spiaggia, magari per assicurarsi il posto migliore il giorno dopo, è un reato. Stavolta però oltre alla multa si rischia anche l’arresto. Il reato in questione è quello di occupazione abusiva di un’area demaniale.

Anche i fumatori dovrebbero fare molta attenzione. Ecco un approfondimento sul tema.

Il consiglio migliore in questi casi è quello di comportarsi sempre secondo il buon senso. Quando si va in spiaggia è bene cercare di lasciare tutto esattamente come lo si è trovato all’arrivo o magari anche più pulito.