Una cosa che praticamente tutti fanno rovina la lavatrice irrimediabilmente ed è ora di cambiare abitudine

Lavare le scarpe nella lavatrice o non lavarle. Questo è il dilemma. Questo elettrodomestico, infatti, ci risparmia tantissimo lavoro e fatica. In esso, infatti, possiamo lavare comodamente tutto ciò che vogliamo, senza fare il minimo sforzo. Ma siamo sicuri sia proprio così? Ci sono alcuni oggetti, infatti, che non andrebbero mai inseriti in lavatrice, neanche per sbaglio! Nel nostro precedente articolo “Sembra incredibile, ma non bisognerebbe mai mettere queste cose in lavatrice”, ne avevamo indicati alcuni che sarebbe meglio lavare a mano. E oggi vogliamo sottolineare l’importanza di lavare a secco anche un’altra cosa. Infatti, una cosa che praticamente fanno tutti rovina la lavatrice irrimediabilmente ed è ora di cambiare abitudine. E riguarda proprio gli oggetti da inserire all’interno dell’elettrodomestico.

Torniamo a parlare del lavaggio delle scarpe

Sul nostro giornale, abbiamo parlato più volte del lavaggio di scarpe in lavatrice. Si tratta di un argomento, infatti, che interessa e coinvolge la maggior parte di noi. Questo perché praticamente tutti tendono a lavare le proprie scarpe con questo elettrodomestico. In realtà, questo è un grande errore. E non solo per le scarpe! Questa azione andrebbe evitata proprio per salvare la lavatrice e non doverla cambiare dopo pochissimo. Cechiamo di capire perché.

Scarpe in lavatrice, non siamo sicuri neanche con una protezione?

Si tende a pensare che proteggendo le scarpe con una federa o un sacchetto, la lavatrice sia definitivamente salva. In parte questo è vero, ma non del tutto. Sicuramente, facendo così si riducono i danni provocati al cestello. Ma comunque questi ci sono, e rallenteranno solamente. Infatti, in diverse istruzioni c’è chiaramente scritto che non devono essere messi oggetti in lavatrice che non siano indumenti. Questo coinvolge anche le scarpe. L’attrito di un oggetto duro potrebbe definitivamente rovinare il cestello, anche se protetto. Perciò, una cosa che praticamente tutti fanno rovina la lavatrice irrimediabilmente ed è ora di cambiare abitudine. E ora che ne siamo a conoscenza, possiamo evitare questo errore.