Ecco perché non dobbiamo più credere a chi ci dice che questo alimento è dannoso

Negli ultimi anni si è diffusa la moda dello zucchero di canna. In molti, demonizzando il classico zucchero bianco, ritengono che quello di canna rappresenti un’alternativa più salutare.

Questa convinzione, il più delle volte, è fondata su un equivoco. Infatti, in molti associano questa tipologia di zucchero con gli alimenti integrali. Quello che vale per i cereali, però, non è valido per lo zucchero.

Infatti, dal punto di vista della chimica e dell’apporto energetico non esistono differenze tra zucchero di canna e zucchero bianco.

Infatti, derivano entrambi dalla medesima molecola, il saccarosio e hanno lo stesso numero di calorie.

L’estrazione dello zucchero è effettuata industrialmente nel caso sia della canna da zucchero sia della barbabietola. Nel primo caso però ad essere lavorato sarà il fusto della pianta, mentre nel secondo caso la radice.

Differenze

La differenza che salta subito all’occhio tra le due tipologie di zucchero è il colore.

Colore e sapore dipendono dalla presenza di melassa, una sostanza composta di sali minerali, fibre e altri elementi.

Quindi, la differenza di colore sta nel fatto che, mentre nello zucchero bianco c’è solo saccarosio in quello bruno si possono ritrovare anche dei residui di melassa.

Come si è visto non esistono reali differenze tra le due tipologie di zucchero. Ecco perché non dobbiamo più credere a chi ci dice che questo alimento dannoso.

Alternative

In alternativa allo zucchero, poi, potrebbero essere utilizzati dei dolcificanti ottenuti dalla germinazione dei cereali. Tra questi i più conosciuti sono lo sciroppo di mais, lo sciroppo di riso e il malto d’orzo.

Si tratta di sciroppi alleati della salute, ricchi di maltosio, potassio e magnesio.

Molte persone e industrie prediligono questi dolcificanti naturali rispetto allo zucchero.

Lo sciroppo di mais, diffuso specialmente negli Stati Uniti, contiene grandi quantità di fruttosio. È utilizzato dalle industrie, in sostituzione allo zucchero, in bibite e dolci.

Il malto d’orzo, invece, si ottiene tramite la cottura in acqua dell’orzo in precedenza germinato ed essiccato

Anche lo sciroppo di riso è un dolcificante naturale utilizzato per sostituire lo zucchero e il miele in cucina. Si tratta di uno sciroppo che non contiene glutine e contiene meno calorie rispetto allo zucchero.

Attenzione

La scelta dipenderà dai gusti personali, tuttavia sarà bene essere consapevoli di alcuni fattori.

Non è necessario demonizzare un certo prodotto dal momento che il problema risiede principalmente nelle quantità.

Infatti, un consumo eccessivo di zuccheri potrà provocare patologie quali obesità e altre altrettanto gravi. Ecco, quindi, perché non dobbiamo più credere a chi ci dice che questo alimento è dannoso.

Per approfondire si consiglia questa lettura.