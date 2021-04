La stagione fredda porta con sé, assieme a innumerevoli disagi, delle situazioni che al contrario in molti trovano alquanto suggestive. Ci riferiamo ad esempio ai freddi pomeriggi d’inverno dove per scaldarsi ci si prepara una bella tazza di cioccolata calda, oppure di tè. Si tratta in effetti di una circostanza piacevole, che porta tante persone addirittura a preferire questa stagione alle altre. E proprio per il fatto che la primavera tarda ad arrivare, almeno dal punto di vista meteorologico, avremo tempo per goderci ancora questi momenti.

Non subito nel cestino

Una rigenerante bevanda calda riesce a donarci incredibili benefici, sotto innumerevoli punti di vista. Innanzitutto ci scalda, e poi apporta vantaggi anche alla nostra salute, a seconda del tipo di ingredienti che scegliamo di utilizzare. Oggi ci concentreremo in particolare sulle tisane e sui tè che acquistiamo nel formato delle bustine, e di come sia consigliabile pensarci bene prima di gettarle nel cestino una volta utilizzate. Tra poche righe ne capiremo il motivo. Infatti un sacco di gente lascia per casa le bustine di tè usate invece di buttarle, scopriamo perché.

Un fantastico rimedio

Sebbene le temperature non siano propriamente primaverili, il calendario ci dice chiaramente che siamo a tutti gli effetti dentro questa stagione. Chi prima chi dopo dunque si troverà a combattere in casa con una maggiore presenza di mosche e animaletti. E non tutti lo sanno ma esistono moltissimi rimedi per eliminare la presenza di quest’ultimi, e alcuni sono davvero singolari. Non a caso un sacco di gente lascia per casa le bustine di tè usate invece di buttarle, scopriamo perché. Potrà sembrare incredibile, ma si tratta di un metodo che in molti stanno utilizzando, e i risultati sono straordinari.

Le bustine di tè, soprattutto se aromatizzate alla menta o alla cannella, si rivelano un repellente naturale molto efficace contro questi animali. Infatti le formiche detestano l’odore di questi ingredienti, e di conseguenza non si avvicineranno ai luoghi in cui le avremo posizionate. Consigliamo dunque di lasciarle nei punti strategici dove abbiamo notato che questi esemplari amano passare. Così facendo raggiungeremo un doppio risultato con una sola azione. Infatti non solo risolveremo il tanto odiato problema delle formiche in casa, ma lo faremo sfruttando una bustina che, altrimenti, sarebbe finita direttamente nella spazzatura.