Una carrellata di soldi e successo per questi segni ispirati da Mercurio in Gemelli, mentre Pesci e Vergine si troveranno in alto mare

Maggio è cominciato da poco, ma sotto al suo cielo già cominciano a crearsi gli schieramenti di vinti e vincitori. I campi di battaglia principali, generalmente, sono sempre l’amore e il lavoro. Per il primo, una guida possiamo ottenerla dalla consultazione delle affinità dei discendenti nonché dallo scoprire i segni che formano le coppie più durature.

Mentre, per quanto concerne il secondo punto, converrà soffermarsi sull’oroscopo di questi giorni, perché annuncia grandi novità per alcuni segni zodiacali. Infatti, è in arrivo una carrellata di soldi e successo per questi segni davvero fortunati.

Nubi all’orizzonte

Non tutti potranno però ugualmente gioire, per alcuni la situazione presente sembra essere particolarmente dura. I Pesci hanno avuto il proprio canto del cigno, ma ora sembrano ripiombare in una condizione di apatia e priva di stimoli. Li pervade quella solita malinconia di cui ignorano perfino la causa, ma che impedisce loro di fare salti in avanti.

Non se la passa meglio la Vergine, completamente stressata e inchiodata in posizioni che assolutamente non la soddisfano. Si sente vessata dai colleghi, dai superiori e non meno dal destino. Sembrerebbe non esserci una via di fuga al momento.

Ben diversa la condizione dei Gemelli, che possono godere della compagnia di Mercurio, il pianeta che si ricollega alle abilità mentali. Grazie a questo, potranno agire in modo lucido e pianificato senza perdere di vista i propri obiettivi.

Mercurio in Gemelli, però, farà sentire i propri effetti anche su altri segni, che potranno beneficiare della sua influenza positiva. Animato da maggiore capacità riflessiva e analitica sarà l’Ariete, che riuscirà a dosare i propri impulsi e istinti. Di riflesso, questa moderazione porterà ad aumentare il proprio rendimento e di conseguenza potrebbe condurlo a importanti gratifiche monetarie.

L’ispirazione di Mercurio fungerà da freno anche a un altro segno fumantino, lo Scorpione. Dotato già di grande razionalità, in questi giorni raggiunge un livello di concentrazione massimo. Non stenterà dunque a farsi notare in ambito professionale e a risplendere dei propri successi.

Grande svolta anche per l’Acquario, che si carica di un carisma davvero insuperabile. Finora assorbito dai propri tormenti interiori, si era un po’ tenuto ai margini, ma ora si impone come leader. Non importa quale osso duro possa essere il suo superiore, ci sono tutte le condizioni per riuscire a scalfirlo. Anche i colleghi non potranno che pendere dalle sue labbra, che traboccheranno di consigli saggi quanto redditizi.

