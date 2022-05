Il tagliere è uno degli strumenti più utilizzati in cucina. Prescelto per affettare carne, pesce e verdure, con il tempo tende a rovinarsi. Nei tagli che vanno a formarsi a causa del frequente uso può fermarsi del cibo. Questo potrebbe causare conseguenze molto spiacevoli, che portano anche a rovinare il sapore degli alimenti. Non sempre conosciamo il modo più corretto per una totale pulizia. Soprattutto se utilizziamo i taglieri in legno dobbiamo preoccuparci di non rovinarli.

Ci sono però diversi metodi per pulire i taglieri senza rischiare. I prodotti da utilizzare non sono solo facili da reperire, ma anche economici. Alcuni metodi sono addirittura completamente naturali, con pochi elementi che possiamo trovare anche in casa. Dobbiamo solo fare attenzione al tipo di materiale del nostro utensile. Infatti, la composizione del tagliere richiede un diverso tipo di pulizia.

5 modi per pulire i taglieri in plastica e in legno eliminando odori, germi e batteri velocemente con questi prodotti economici

Per quanto riguarda i taglieri in legno dobbiamo avere un’attenzione in più. Il legno è un materiale organico e forma facilmente delle fessure quando si utilizza un coltello affilato. Questo lo rende particolarmente soggetto alla formazione di batteri, causati dal cibo residuo che lasciamo.

Il metodo migliore per pulire un tagliere in legno è intanto metterlo in ammollo in acqua calda e sapone. Strofiniamo bene con una spugna e risciacquiamo. Procediamo ad asciugarlo accuratamente per evitare eventuale formazione di muffe. Per una pulizia più approfondita si consiglia di usare il perossido di idrogeno, utile a disinfettare.

Un modo più naturale per pulire il nostro tagliere in legno è di passare sale grosso e limone. Questo dopo aver pulito accuratamente come abbiamo detto in precedenza.

Per quanto riguarda i taglieri in plastica la faccenda si fa un po’ più facile. Infatti, la pulizia di tutti i giorni può essere effettuata con del semplice detersivo per i piatti. Se invece desideriamo una pulizia più approfondita, strofiniamo del bicarbonato e del limone sulla superficie. Facciamo sempre attenzione a passare con cura dove ci sono tagli.

Se si taglia spesso carne o pesce sul tagliere in plastica è, però, consigliato anche un metodo più aggressivo. Infatti, una miscela di alcol etilico e acqua potrà disinfettare questo utensile in profondità.

Ecco i 5 modi per pulire i taglieri in plastica e in legno in profondità, evitando la formazione di germi e batteri.

