Una bellissima pianta da balcone che fiorisce proprio a Natale e i segreti per coltivarla

Fiori bianchi e delicati a dicembre per abbellire il nostro balcone proprio a Natale. Sono poche le piante che fioriscono in inverno e proprio a ridosso delle feste natalizie. Conosciamo l’Euphorbia pulcherrima con il nome popolare di Stella di Natale, una pianta di origine tropicale da tenere in casa perché teme il freddo.

Ma sappiamo meno della Rosa di Natale, l’Elleboro, una perenne sempreverde che resiste molto bene al freddo e può stare sia in giardino che in vaso sul balcone. Ci regalerà bellissime sbocciature in pieno inverno mentre tutte le altre piante sono in riposo vegetativo.

I segreti di coltivazione

Gli ellebori sono di facile coltivazione. Scegliamo un posto ombreggiato in giardino e sul balcone e un terreno ben drenato. Teniamoli al fresco in estate riparandoli dal sole cocente.

In inverno bastano le piogge per annaffiarli ma durante la stagione calda diamo acqua regolarmente e non facciamo asciugare troppo il terreno. Prima delle fioriture invernali prepariamo la pianta rimuovendo le foglie e i rametti secchi e concimiamo con un po’ di materia organica alla base del fusto.

Una bellissima pianta da balcone, l’Helleborus niger

Quando parliamo di Rosa di Natale ci riferiamo a una varietà precisa di elleboro, l’Helleborus niger, che deve il nome alle radici di colore nero. Scegliamo per questa pianta un vaso alto per permettere lo sviluppo dell’apparato radicale in profondità. Rinvasiamo l’elleboro ogni anno in un contenitore di qualche centimetro più largo.

I fiori dell’’Helleborus niger sono bianchi e grandi, ripiegati leggermente verso il basso. Affianchiamo alla pianta altre specie se vogliamo creare una composizione ornamentale molto bella esteticamente. Scegliamo piante che hanno le stesse esigenze dell’elleboro e amano i luoghi in ombra, come l’edera e l’erica o altre tappezzanti e ricadenti.

Altre varietà di elleboro

L’Helleborus niger è solo una delle tante varietà di elleboro. Se ne contano una trentina, alcune rare e non facilmente reperibili.

Per la coltivazione in vaso scegliamo l’Helleborus x ericsmithii, una varietà ibrida con fioriture da novembre a febbraio. Produce fiori bellissimi di colore bianco crema bordati di rosa. È facilmente reperibile nei vivai e nei negozi specializzati.

L’Helleborus glandorfensis, invece, è una varietà molto resistente al freddo e alle intemperie con fioriture da dicembre ad aprile. Ha foglie verde scuro e fiori spessi con sfumature di colore che vanno dal bianco al rosso.

Una varietà con fiori neri o blu, l’Helleborus orientalis

Se invece cerchiamo una bellissima pianta da balcone che sia veramente particolare, scegliamo l’Helleborus orientalis. È una varietà molto pregiata di origine asiatica con fiori di numerosi colori e anche poco comuni, come il nero o il blu. Ricordiamoci, però, che richiede qualche attenzione in più rispetto agli altri ellebori.

In particolare, la base della pianta non deve mai essere esposta al sole. Regala belle fioriture da gennaio a marzo. E se non la troviamo dal nostro vivaista di fiducia, possiamo sempre cercarla nei negozi online e averla a casa con un semplice click.