Incredibile quant’è il nuovo interesse sul libretto di risparmio postale per chi ha soldi liquidi

Il 2022 lo ricorderemo tutti per mille motivi diversi. Dalla guerra al caro bollette, dall’inflazione alle stelle al caldo torrido, fino al riesplodere dei rendimenti sul reddito fisso. Un discorso che ha interessato tanto i conti deposito (specialmente quelli a vincolo), quanto i titoli di Stato e i prodotti del risparmio postale.

Su quest’ultimo fronte, alle Poste sono saliti a più riprese i rendimenti sia dei buoni fruttiferi che sul libretto. Anzi, è incredibile quant’è il nuovo interesse sul libretto di risparmio postale per chi rispetta alcune condizioni.

La nuova offerta Supersmart Premium 270 giorni

Com’è noto, i titolari del libretto postale Smart hanno modo di attivare l’offerta Supersmart. Si tratta della possibilità di vincolare i risparmi ivi presenti, in tutto o in parte, e di ottenere a scadenza un tasso di interesse maggiore sulle somme vincolate. Invece per il resto della liquidità presente sul libretto, quella libera, vige il tasso base ordinario pro tempore vigente. Quest’ultimo è pari allo 0,001% annuo lordo.

Ora, da pochi giorni l’emittente (CDP) ha lanciato l’offerta Supersmart Premium 270 giorni, che si aggiunge a quella già in vigore dal 27 ottobre. Ricapitolando, oggi il risparmiatore ha a disposizione due soluzioni alternative:

offerta Supersmart 360 giorni, che riconosce un tasso di interesse annuo lordo a scadenza pari all’1,50%;

offerta Supersmart Premium 270 con tasso annuo lordo a scadenza del 3,00%. Simulando un accantonamento di 5mila euro, a scadenza gli interessi netti corrisposti ammontano a 82,11 euro. Tuttavia, questa promozione è dedicata esclusivamente a chi apporta nuova liquidità. Vediamo di capire cosa vuol dire nuova liquidità.

È incredibile quant’è il nuovo interesse sul libretto di risparmio postale per chi apporta nuova liquidità sullo strumento

Dunque, le 2 condizioni poste per beneficiare del maggior tasso sono quelle di rispettare il vincolo dei 9 mesi (270 giorni) e di apportare nuovi soldi. Significa che dal 10 novembre al 20 dicembre 2022 si devono accreditare nuove somme sul proprio libretto Smart. Oppure su altri libretti di risparmio postale e/o conti correnti postali i quali abbiano la stessa intestazione del libretto Smart.

Inoltre, la nuova liquidità su questi strumenti può affluire o tramite accredito di stipendi e pensioni o bonifico bancario o versamento di assegni circolari e bancari.

L’ultimo passaggio, infine, è quello di effettuare uno o più accantonamenti sui soldi apportati e attendere i 270 giorni del vincolo. Ricordiamo che l’importo minimo è di 1.000 euro, incrementabile per 50 euro e relativi multipli.

Come attivare e disattivare la nuova offerta Supersmart

La nuova offerta si attiva tanto in remoto, da app BancoPosta o il portale di Poste, quanto presso un qualsiasi sportello fisico. Per l’attivazione via web, tuttavia, occorre essere titolari di libretto Smart abilitati all’operatività online.

Lo strumento, infine, consente anche lo smobilizzo anticipato del vincolo. In tal caso si disattiva l’intero importo del singolo accantonamento rientrante nell’offerta Supersmart. Su tali somme maturano solo gli interessi al tasso base.