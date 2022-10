Per gli amanti dei fiori e del giardinaggio, l’arrivo dell’autunno e dell’inverno viene, in genere, vissuto con un po’ di preoccupazione. La maggior parte delle piante, infatti, soffre le condizioni atmosferiche tipiche di queste stagioni e andrebbe quindi posizionata all’interno delle proprie abitazioni. Anche qui, però, alcune varietà soffrono questo passaggio, mentre altre resistono e continuano a prosperare anche in ambienti interni.

Tra queste, una delle più affascinanti è sicuramente la Begonia maculata: una pianta sempreverde appartenente alla famiglia delle Begoniacee e originaria del Brasile. Essa cresce e prospera soprattutto negli ambienti tropicali, dove può raggiungere anche i 2 m di altezza, mentre in appartamento può raggiungere al massimo il metro di altezza.

Una bellissima pianta da appartamento con grandi foglie verdi a pois

La Begonia maculata è una pianta molto apprezzata sia per la sua bellezza che per la facilità di coltivazione. Dal punto di vista estetico spiccano le grandi foglie di colore verde scuro, tappezzate da numerose macchie bianche simili a pois. Per il resto, essa possiede dei lunghi piccioli con lamine carnose, gli apici leggermente appuntiti ed i bordi ondulati. Gli steli, invece, possono raggiungere l’altezza di un metro, sono di colore verde pallido e sono caratterizzati dalla presenza di nodi e internodi, dai quali spuntano le meravigliose foglie.

Come curare, innaffiare e concimare la Begonia maculata

Come dicevamo poc’anzi, la Begonia maculata è una bellissima pianta da appartamento molto semplice da coltivare, soprattutto durante l’inverno. Infatti è sufficiente posizionarla all’interno della nostra casa, lontana da fonti di calore, come il camino o termosifoni. Dalla primavera all’autunno, invece, può essere esposta all’esterno, a patto che sia posizionata in un luogo luminoso, a mezz’ombra, e che ci siano temperature superiori ai 12 gradi.

Il terreno deve essere sciolto, ben drenato e ricco di sostanze organiche. L’ideale sarebbe creare un mix di foglie, torba e sabbia, ed applicare sul fondo un substrato di argilla espansa, per evitare ristagni idrici. Le innaffiature, invece, devono essere sporadiche durante l’inverno e più regolari nel corso delle altre stagioni. Infine si consiglia anche di somministrare del concime azotato una volta al mese durante l’inverno e del concime liquido nel corso degli altri mesi.

L’importanza della potatura e della prevenzione

Per far crescere al meglio una bellissima pianta da appartamento come la Begonia maculata, oltre a queste accortezze, bisognerebbe considerare anche altri aspetti cruciali. Infatti un’operazione che andrebbe svolta periodicamente, alla ripresa del ciclo vegetativo, sarebbe quella di potare la pianta. Per farlo nella maniera corretta basterà recidere i grappoli di fiori appassiti, accorciare gli steli troppo lunghi ed estirpare i rami secchi.

Infine, la Begonia maculata andrebbe anche protetta da alcuni parassiti che potrebbero minacciarla. Tra i più letali troviamo:

l’oidio, che potrebbe manifestarsi a causa dell’eccessiva umidità ambientale;

la cocciniglia cotonosa, che in genere forma dei depositi appiccicosi e biancastri sugli steli e sulle foglie, simili a batuffoli;

la mosca della begonia, che scava le foglie fino a farle seccare;

gli acari e gli afidi che danneggiano l’intera struttura vegetativa.

In tutti i casi, è importante munirsi di un ottimo antiparassitario che ci permetta di risolvere il problema velocemente. Nel caso della cocciniglia cotonosa, tuttavia, potrebbe essere sufficiente toglierla manualmente utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto di alcool.

