Per realizzare dei piatti degni di nota, che possano sbalordire gli invitati ad un pranzo o ad una cena, non c’è bisogno di essere dei grandi chef stellati. A volte, infatti, basta soltanto capire in che modo combinare gli ingredienti che abbiamo già in dispensa e che utilizziamo praticamente tutti i giorni. Per fare ciò, serve ovviamente una buona dose di fantasia e un’ottima predisposizione alla ricerca e alla scoperta.

Trovare abbinamenti nuovi, però, potrebbe risultare abbastanza difficile quando non si hanno idee. In questo articolo, quindi, sveleremo qualche trucchetto per preparare in casa un piatto davvero eccezionale e di cui tutti chiederanno la ricetta dopo averlo provato. Oggi, infatti, vedremo come preparare una pasta con crema di pistacchi, salsiccia e stracciatella. Per 5 persone avremo bisogno di:

400 g di rigatoni o paccheri;

250 g di salsiccia mista;

350 g di pistacchi tostati, ancora da sgusciare;

150 g di stracciatella:

olio EVO;

vino bianco;

pepe e sale.

Prepariamo tutti gli ingredienti

Per prima cosa, sgusciamo i pistacchi e riversiamone i semi all’interno di una ciotola, tenendone qualcuno da parte per la decorazione finale. A questo punto aggiungiamo 2 cucchiai colmi di olio EVO e, utilizzando un frullatore ad immersione, iniziamo a frullare il tutto.

Una volta ottenuto un composto omogeneo, riempiamo una pentola con dell’acqua e riponiamola sul fuoco. Nel frattempo, priviamo la salsiccia del budello esterno e cuociamola in una padella antiaderente con un filo di olio EVO. Dopo qualche minuto, versiamo mezzo bicchiere di vino bianco, una spolverata di pepe e lasciamo cuocere. Nel frattempo, possiamo versare un pizzico di sale nell’acqua bollente ed aggiungere la pasta, che andrà cotta seguendo le indicazioni riportate sulla confezione.

Tutti chiederanno la ricetta dopo aver assaggiato questo squisito primo piatto

Quando la pasta risulterà ben al dente, scoliamola all’interno della padella contenente la salsiccia, insieme a mezzo mestolo di acqua di cottura. Dopo un paio di minuti, aggiungiamo la nostra crema di pistacchi e cerchiamo di amalgamare il tutto. A questo punto possiamo finalmente impiattare, adagiando sulla pasta qualche fiocco di stracciatella, per renderla ancora più gustosa. Prima di servire, però, possiamo ultimare il piatto con un filo di olio EVO a crudo e qualche pistacchio tritato, così da aggiungere anche un lieve tocco di croccantezza.

Lettura consigliata

Non solo spinaci e frittata, ecco come farcire il polpettone con questo ripieno spettacolare che lo renderà morbidissimo e succulento