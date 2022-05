Spesso sentiamo parlare di cibi e bevande ricche di antiossidanti e dell’importanza che questi svolgono a supporto dell’organismo. Tuttavia non tutti sono a conoscenza del perché sia così utile assumere una buona quantità di antiossidanti. La funzione svolta dagli antiossidanti è quella di combattere l’azione dei radicali liberi, molecole prodotte a seguito di processi metabolici.

I radicali liberi interagiscono con altre molecole, componenti cellulari e DNA dando corso a patologie anche gravi. Non solo infatti sono collegati all’accelerazione dei processi di invecchiamento, ma anche a quelli della comparsa di disturbi gravi come Parkinson, Alzheimer e tumori. Ecco perché, grazie all’abbondanza di radicali liberi la bevanda che presenteremo si attesterebbe come un vero elisir di lunga vita.

Tutte le proprietà di una straordinaria bevanda

Tra i tanti frutti che possiamo trovare in forma di succo o di estratto uno in particolare vanterebbe delle incredibili proprietà. Dal mirtillo, nello specifico quello nero, infatti viene ricavato il succo di mirtillo, una bevanda potenzialmente utile sotto molti punti di vista. Come riporterebbero le pagine di Humanitas, questo succo sarebbe tra i più ricchi di antiossidanti, tra cui gli antociani, responsabili della colorazione.

Inoltre il succo di mirtillo sarebbe una buona fonte di fibre solubili, quali le pectine, che agevolerebbero un buon funzionamento dell’intestino.

Ma gli effetti più di rilievo del mirtillo rosso sarebbero quelli svolti a vantaggio della vista.

Il succo di mirtillo infatti sarebbe utilizzato a scopo di protezione dei capillari oculari prevenendone l’invecchiamento e l’indebolimento. Infatti questo particolare succo sarebbe utilizzato nella prevenzione di disturbi connessi alla visione crepuscolare e notturna e della fragilità capillare dell’occhio.

Un vero elisir di lunga vita questa bevanda ricca di antiossidanti che migliorerebbe la vista proteggendo il cuore

Ma le proprietà del succo di mirtillo non finiscono qui perché questa bevanda potrebbe essere di supporto anche alla salute del cuore. Questo grazie ai tannini presenti al loro interno grazie al quale il succo di mirtillo fungerebbe da antinfiammatorio naturale. Così come per gli occhi, il succo di mirtillo migliorando la struttura e la tonicità dei capillari potrebbe essere d’aiuto anche contro disturbi cardiovascolari.

Ultimo, ma non meno importante, è l’effetto di protezione svolto dal succo di mirtillo nei riguardi delle vie urinarie.

Va da sé che le potenziali proprietà del succo di mirtillo saranno vanificate se non si conduce uno stile di vita sano e moderato che escluda fumo ed eccessi di alcol.

