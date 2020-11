Finalmente è arrivato il Black Friday 2020. Sconti e promozioni basteranno per dare una accelerata agli acquisti? Purtroppo è un venerdì nero in tutti i sensi per i consumi. Le famiglie hanno poca voglia di spendere e la crisi del coronavirus sta facendo vittime illustri. Il Codacons, però, dà un’altra versione.

Il Codacons controcorrente

In occasione del Black Friday, secondo l’associazione, 25 milioni di italiani hanno fatto acquisti, ovvero circa il 47% in più rispetto all’anno precedente. Numeri che stridono con la realtà. Il Codacons calcola un giro d’affari di oltre 2,5 miliardi di euro. Ma tutti questi soldi in quali casse sono finiti?

Purtroppo, per i negozi di vicinato, le notizie sono deludenti. Gran parte di questa somma finisce ai negozianti online. Purtroppo, le restrizioni hanno cambiato le abitudini di acquisto. Gli italiani comodamente da casa fanno acquisti rivolgendosi al commercio elettronico.

L’economia italiana ferma

Il coronavirus ha creato grandi problemi alle imprese italiane non ancora pronte alla sfida sul web. In un clima di incertezza, i commercianti non hanno la forza di fare un passo in avanti trasformando le proprie vetrine da strada a virtuali. Intanto, però, le famiglie nonostante le ristrettezze acquistano.

Cosa si sta acquistando

Il Black Friday spinge gli acquisti dei prodotti elettronici, Hi-tech, abbigliamento e giochi. In America il Black Friday viene vissuto come una festa. Da noi in Italia non c’è il clima adatto. Anzi, non passano inosservati episodi di possibili truffe. Gli italiani non hanno ancora tanta confidenza con l’acquisto sul web e specialmente i più anziani incorrono in truffe.

Occhio alle truffe

Perciò il Codacons avverte di tenere gli occhi ben aperti in modo da evitare fregature e brutte sorprese. Le precauzioni quando si acquista su Internet sono sempre le stesse. Spesso, però, gli italiani le dimenticano e finiscono di ricevere il classico “pacco”. Già ci troviamo di fronte ad un venerdì nero in tutti i sensi per i consumi, evitiamo almeno di incorrere anche in una truffa.