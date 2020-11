I prodotti taroccati sono più facili da smerciare online che al supermercato. Perciò durante il Black Friday attenzione a quali alimenti si acquistano. La Coldiretti lancia l’allarme in vista della settimana dello shopping conveniente, preludio al periodo natalizio. Il campanello di allarme suona principalmente per i prodotti alimentari visto che potrebbero causare danni alla salute. Purtroppo con il forte aumento degli acquisti online a causa delle misure restrittive per via del coronavirus, aumentano i rischi di incappare in una truffa.

Aumentano gli acquisti online

I consumatori hanno una forte predisposizione a fare acquisti tramite commercio elettronico. Infatti, i cittadini oltre ad acquistare prodotti di tecnologia e abbigliamento, hanno preso l’abitudine di fare la spesa di specialità alimentari e bevande. Questi prodotti, perciò, non finiscono più nel classico carrello della spesa al supermercato, ma arrivano tramite corriere direttamente a casa. Però, non tutto oro è quello che luccica. Prima di fare gli acquisti in rete è giusto prestare più attenzione.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Truffe dietro l’angolo

Molti cittadini vengono truffati e soprattutto con la salute non si scherza. L’Istituto per la tutela della qualità e repressione frodi ha effettuato 558 interventi per la rimozione di inserzioni irregolari di prodotti alimentari su primarie piattaforme di ecommerce. Purtroppo i malintenzionati, pur di fare lauti guadagni, mettono a rischio la salute delle persone. Il prodotto alimentare più taroccato è l’olio di oliva extravergine che ha il 45% dei casi di irregolarità. A seguire parmigiano reggiano, gorgonzola, soppressata, capocollo e vino.

Occhi ben aperti

Nonostante gli appelli a tenere gli occhi aperti, molti finiscono per essere truffati. Gli ignari cittadini si vedono recapitare a casa prodotti di bassa qualità o addirittura contraffatti, con rischi potenziali anche per la salute. In questo momento poi le truffe online sono agevolate anche dalla disperazione della gente in crisi economica. Infatti, molte persone, restando in casa, interrogano il web per trovare prezzi convenienti in modo da risparmiare soldi. Perciò durante il Black Friday attenzione a quali alimenti si acquistano. Spesso il forte risparmio non è mai conveniente.