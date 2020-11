I social network non sono solo un mezzo per intrattenere rapporti virtuali ma anche un modo per fare carriera e guadagni. Oggi ci soffermiamo su un caso particolare. La figliol prodiga guadagna cifre da capogiro con un post sui social. Charli D’Amelio, 16enne del Connecticut, ha raggiunto, in un anno e mezzo, cento milioni di follower su TikTok. La striscia di successo non accenna a fermarsi e per la giovanissima si stanno spalancando le porte di un radioso futuro social. In questo modo ha tanta visibilità ma altrettante opportunità di monetizzare il proprio successo.

Cambiano i tempi

Negli anni ’80 andare in tv era necessario per acquisire la giusta notorietà. Oggi il mondo è cambiato e le opportunità si sono moltiplicate. Con la piattaforma social TikTok i teenagers possono veramente fare cose incredibili. Il successo è a portata di clic. Charli D’Amelio sta bruciando le tappe.

Come fare soldi?

Alla TikToker per eccellenza basta pubblicare un proprio video per fare soldi a vagonate. Ma quanto guadagna, ogni volta, che posta un video breve? I ricavi degli influencer sono sempre difficili da quantizzare. A giugno scorso, la rivista Forbes ha tentato di mettere il naso nella borsa. Ebbene a quell’epoca la D’Amelio, con soli 77 milioni di followers, in un anno di post, ha guadagnato circa 4 milioni di dollari in sponsorizzazioni di prodotti di ogni tipo.

L’astro nascente

Eppure il debutto su TikTok non è stato dei migliori. La giovanissima, per sbaglio, oppure per furbizia, caricò un video ruotato di 180 gradi. Da quel momento in poi la sua popolarità ha avuto un crescendo. I riflettori sulla TikToker D’Amelio si sono accesi. Le aziende più prestigiose da Prada, Hollister e EOS Cosmetics hanno investito i propri budget pubblicitari sulle performance della ragazzina.

Oggi, la D’Amelio ha ben altre pretese. La figliol prodiga guadagna cifre da capogiro con un post sui social. Infatti la stima è di almeno 100.000 dollari per ogni post sponsorizzato.