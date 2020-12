Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il limone è un agrume a buccia gialla dalle svariate proprietà ed usi. Si utilizza in cucina, per insaporire sia i dolci, sia le pietanze salate. Lo si impiega nelle case anche per il suo potere disinfettante e sbiancante. Oggi scopriamo come agisce il limone, in maniera positiva, nel nostro organismo. Scopriamo dunque i numerosi benefici del limone.

Tanti benefici per la salute

Il limone stimola il sistema immunitario. La vitamina C, è risaputo, aiuta a combattere e prevenire l’influenza, ma non solo. Ha proprietà antinfiammatorie, aiuta a ridurre la pressione sanguigna e aiuta il nostro organismo nell’assorbimento del ferro.

Questo agrume stimola la guarigione delle ferite grazie alle sue proprietà antisettiche. Una fetta di limone a contatto con la ferita la aiuterà a cicatrizzare prima.

È un frutto che facilita inoltre la digestione, riducendo le tossine che si accumulano nel tratto digerente. Bere un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente con del succo di mezzo limone aiuta a digerire.

Contribuisce a mantenersi idratati. Assumendo un bicchiere di acqua e limone si stimola inoltre l’intestino, favorendo l’espulsione delle tossine.

Protegge dai tumori. Recenti studi dimostrano che il limone con i suoi antiossidanti è in grado di proteggere le cellule dai danni e contrastare le neoplasie.

Un aiuto quotidiano

Il limone riduce il livello di colesterolo cattivo nel sangue, se introdotto con moderazione nella dieta.

Usato insieme al bicarbonato esercita un’azione sbiancante sui denti.

Riduce il mal di gola poiché ha proprietà antibatteriche. Si consiglia di spremere il succo di mezzo limone in un bicchiere di acqua e fare i gargarismi due/tre volte al giorno per provare sollievo.

Il limone aiuta l’organismo nell’assorbimento del ferro.

Favorisce il senso di sazietà e riduce il consumo di caffeina. Assunto quotidianamente dopo i pasti insieme all’acqua, riduce il desiderio di assumere caffè.

Abbiamo visto i numerosi benefici del limone. È però importante ricordare che è un frutto altamente acido e quindi il suo utilizzo deve essere ponderato per non ottenere, al contrario, effetti negativi.

