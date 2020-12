Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dolcezza indiscussa della tradizione di Siena, le versioni del panforte sono davvero tante. Copiato, rivisitato o semplicemente tramandato, il panforte risale probabilmente in epoca medioevale ed ha conquistato non solo i palati italiani ma anche i cuori internazionali. Ecco tutti l’occorrente per la versione semplice del panforte senza ostia.

Ingredienti

450 gr di mandorle tostate; –

350 gr di zucchero;

350 gr di canditi;

250 gr di gherigli di noce;

100 gr di miele;

30 gr di pinoli;

1 cucchiaio di farina;

noce moscata;

2/3 chiodi di garofano;

cannella in polvere;

zucchero a velo;

Ricetta facile del panforte, il dolce tipico di Natale da condividere con tutta la famiglia. Procedimento

In un pentolino far sciogliere lo zucchero con il miele, mescolando con cura e far cuocere a fiamma bassa. Successivamente, spegnere il fuoco ed aggiungere tutti gli altri ingredienti a partire dalle noci e i canditi tritati, poi le mandorle tagliate a pezzetti, un pizzico di cannella, i chiodi di garofano tritati, una spolverata di noce moscata, i pinoli e un cucchiaio di farina. Mescolare ed amalgamare tutti gli ingredienti per avere un composto omogeneo.

A questo punto, versare il composto su un piano di lavoro, possibilmente di marmo, stendere con l’aiuto di un mattarello l’impasto. Lo spessore del rettangolo di dolce dovrebbe essere massimo di circa 2 cm. Tagliare a rombi o piccoli quadrati.

Posizionare i pezzetti di panforte su una teglia ricoperta da carta da forno ed infornare. Far cuocere per circa 30 minuti alla temperatura di 180°. Una volta cotti, i pezzetti di panforte potranno essere serviti con una spolverata di zucchero a velo. Ed ecco che in pochi minuti sarà possibile portare in tavola un dolce buono dal sapore della tradizione.

