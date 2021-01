Un olio multiuso le cui proprietà sono benefiche per uomo, animali e piante? È l’olio di Neem, ottenuto dalla lavorazione di una pianta nativa dell’India e commercializzato nelle migliori erboristerie e sul web. I suoi effetti sono migliorativi per denti, capelli, ferite e problemi vari. Ecco un unico olio ma tanti benefici per uomo, animali domestici e piante.

Tutti benefici dell’olio di Neem per l’uomo

Praticamente ogni componente della pianta, dalle foglie all’arbusto o ai rami, trova oggi larghissimo impiego terapeutico. Per molto tempo la pianta, da cui l’olio di Neem deriva, rappresentò in India un rimedio unico per una miriade di problematiche fisiche. Oggi l’olio di Neem trova larghissimo impiego anche nella cosmesi. Innanzitutto possiede un prezioso potere anti age. Poi, molti i benefici per la pelle, perché anti fungino e anti parassitario.

Ha una grande capacità sanate su ferite e lacerazioni della pelle e contrasta problematiche della cute come dermatiti e psoriasi. È un grande alleato del sorriso, al punto tale che gran parte dei prodotti per l’igiene orale lo contengono. Ma i migliori vantaggi esistono con riferimento ai capelli, che dall’olio di Neem traggono forza, lucentezza e un’azione anti caduta. Inoltre, esso rappresenta un buon rimedio contro la forfora e il prurito della cute.

I benefici di quest’olio miracoloso

Un unico olio ma tanti benefici per uomo, animali domestici e piante, con l’olio di Neem. Riguardo agli animali domestici, l’olio di Neem costituisce un rimedio naturale con funzioni antiparassitarie. Applicato sul manto canino, ad esempio, tiene lontani parassiti come zecche e pulci. Ma esso svolge anche un’importante funzione di contrasto a malattie della cute degli amici animali.

Per le piante, invece, l’olio di Neem rappresenta un nutrimento importante. Esso, non a caso, è uno degli ingredienti fondamentali di pesticidi e insetticidi. Insomma, con un unico olio, è possibile preservare la salute umana, quella animale e della flora e tutto a fronte di un costo sufficientemente contenuto.