Sappiamo bene che molti medici di famiglia sono i migliori alleati degli italiani nella prevenzione e nella cura delle malattie. La maggior parte dei medici svolge il proprio lavoro con zelo e passione unici. Molti medici della mutua sono sempre reperibili e disponibili a rispondere alle nostre chiamate.

Esistono dei casi in cui alcuni professionisti della cura sono meno disponibili e non rispondono alle richieste dei pazienti. Dobbiamo sapere che ci sono delle leggi che disciplinano l’operato dei medici di famiglia. Ogni medico della mutua deve attenersi a queste leggi.

Oggi vedremo se e in quali casi il medico della mutua può rifiutarsi di visitare a casa.

Il medico della mutua può rifiutarsi di visitare a casa?

No, il medico della mutua non può rifiutarsi di visitare il paziente a casa domicilio in determinati casi. Se la condizione del paziente rende impossibile lo spostamento presso lo studio medico il medico è tenuto a visitare il paziente a casa il prima possibile. Il medico ha il compito e la responsabilità di valutare l’urgenza delle condizioni del paziente tramite telefono.

Secondo la legge la visita deve essere eseguita entro la giornata. Se la chiamata viene effettuata dopo le ore 10 di mattina potrebbe slittare al giorno successivo. Queste regole valgono anche per il sabato e i giorni prefestivi, giorni in cui il medico non è obbligato a svolgere l’attività ambulatoriale.

Se il paziente è in situazione di urgenza la visita domiciliare deve essere soddisfatta immediatamente.

Il rifiuto della visita domiciliare

Se sussistono le condizioni che abbiamo spiegato e il medico si rifiuta di recarsi al domicilio per effettuare una visita si ha il reato di “omissione di atti di ufficio” e può essere denunciato presso l’autorità competente. Si pensa che questa mancanza possa comportare seri rischi al paziente, così come un errore diagnostico.

Se siamo in una situazione di urgenza e crediamo di aver bisogno di un medico è sempre meglio telefonare al medico di famiglia e decidere qual è la cosa migliore da fare. Ricordiamoci sempre che il medico della mutua non può rifiutarsi di venire a casa.