Dalla primavera in poi, di solito, fioccano gli inviti per partecipare a matrimoni di amici e parenti. Sono occasioni speciali in cui festeggiare la coppia di sposi che finalmente ha compiuto il grande passo. Durante il pranzo, la cena o il semplice rinfresco converseremo forse con persone che non vedevamo da tempo. Potrebbe accadere anche di conoscerne di nuove.

La sposa deve splendere nel suo abito, trucco e capelli poi devono farla sentire a posto per tutta la giornata. Si affiderà, quindi, a professionisti che sapranno valorizzarla. Come invitate a un matrimonio dovremo scegliere l’abito adatto e anche gli accessori da abbinare. Possiamo anche noi ricorrere a un parrucchiere e a un truccatore per quel giorno particolare. Se amiamo fare da noi e siamo un po’ esperte, dedicarci al make up adatto sarà abbastanza facile.

Per fare un trucco occhi semplice ed elegante basterà seguire alcuni piccoli accorgimenti. Come invitate dovremo essere eleganti ma senza eccessi.

Preparazione del viso

Per arrivare al giorno del matrimonio al top, qualche giorno prima facciamo una buona pulizia del viso in un centro estetico. Se per caso non abbiamo né voglia né tempo, eseguiamo almeno uno scrub per levigare la pelle. Il giorno seguente applichiamo una maschera adatta a noi. Un buon trattamento viso giorno e notte aiuterà a migliorare il nostro aspetto.

Il giorno del matrimonio applichiamo una crema a base idratante e a lunga tenuta. Facciamo asciugare e dopo passiamo un fondotinta leggero, preferibilmente con una protezione solare. Se preferiamo, possiamo in alternativa mettere una BB cream o una CC cream con SPF anche minimo, dato che staremo poco tempo sotto al sole. Con un pennello passiamo un po’ di cipria invisibile. Prima di truccare gli occhi, mettiamo un po’ di primer sulla palpebra.

Un trucco occhi semplice ed elegante per partecipare come invitata a un matrimonio estivo grazie a queste poche dritte

Al momento di scegliere i colori degli ombretti possiamo ispirarci al colore delle nostre iridi. Ad esempio, se si hanno gli occhi verdi, usiamo tre gradazioni di lilla o malva, oppure rosa. La tonalità scura andrà da metà palpebra mobile verso l’esterno e nella piega, quella chiara dalla zona centrale all’interno e sotto le sopracciglia. La tonalità intermedia dalla piega dell’occhio a sfumare verso la tempia. Eyeliner e mascara waterproof completeranno il trucco.

Per gli occhi marroni andrebbero bene vari colori, tra cui il tortora e il bronzo. Con gli occhi azzurri il grigio, l’argento, pesca, rosa, l’azzurro. La bocca verrà massaggiata con uno spazzolino per togliere eventuali pellicine, oppure usiamo uno scrub la sera prima. Potremo farne uno a casa con un po’ di miele e zucchero.

Coloriamo le labbra con toni chiari come il rosato oppure nude. In base all’outfit potremo osare anche un fucsia o un rosso. Se il matrimonio avviene di pomeriggio o sera, meglio scegliere colori più intensi ma matt. Un po’ di blush rosato o pesca sulle guance, una spruzzata di fissante e saremo pronte per uscire.

