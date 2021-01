Avere asciugamani sempre morbidi e che emanino un profumo buonissimo è il sogno di chiunque. Immaginiamo di avvolgerci, dopo una doccia calda, in un asciugamano profumatissimo che assomiglia a un caldo abbraccio. In giornate fredde come quelle che ci sono ora è davvero l’ideale. Ma non sempre la lavatrice ci aiuta e a volte rende accappatoi ed asciugamani piuttosto ruvidi. Anche il profumo dell’ammorbidente, per quanto ne usiamo, non si attacca a questi oggetti tutte le volte. Per questo motivo, noi del team di ProiezionidiBorsa, avevamo già trattato l’argomento in questo articolo. E oggi vogliamo consigliare un nuovo metodo. Perciò, ecco un trucco infallibile per avere degli asciugamani sempre morbidi e profumati.

I quattro ingredienti che combinati insieme renderanno i nostri asciugamani perfetti

Per realizzare un rimedio naturale che possa rendere morbidi i nostri asciugamani, servono quattro ingredienti fondamentali. Stiamo parlando del sale, dell’aceto, dell’olio essenziale di lavanda e del bicarbonato. La loro azione combinata porterà a dei risultati strepitosi.

Dunque, per prima cosa dobbiamo riempire una bacinella di acqua tiepida, versando uno alla volta gli elementi appena indicati. Le proporzioni dovranno essere precise. Perciò andranno versati 50 grammi di sale, 30 di bicarbonato, 1 bicchiere di aceto bianco e mezzo bicchiere di olio essenziale di lavanda. Quando il composto sarà totalmente omogeneo, bisognerà immergere gli asciugamani, lasciandoli in posa per circa un quarto d’ora.

Quando saranno asciutti, la differenza sarà evidente!

Un altro consiglio da seguire dopo il lavaggio e l’asciugatura

Altro piccolo consiglio da seguire riguarda un passaggio da attuare quando gli asciugamani saranno ormai asciutti. Alcune persone, per avere un risultato ottimale, sono solite passare una spazzola morbida sui loro asciugamani. Non è una cattiva idea! Infatti in questo modo verranno rivitalizzate tutte le fibre!

Dunque, ecco qui un trucco infallibile per avere degli asciugamani sempre morbidi e profumati! Sembreranno nuovissimi!