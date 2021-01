Avere una lavastoviglie in casa è un elettrodomestico utilissimo che ormai hanno davvero moltissime persone. Lavare piatti, stoviglie, bicchieri e tazze a mano non è mai piacevole. Dopo pranzo o dopo cena, probabilmente, tutti ci vorremmo rilassare, senza dover pensare a pulire la cucina per minuti che sembrano interminabili. E questo elettrodomestico corre in nostro soccorso. Ma i detersivi che bisogna usare sono spesso costosi. E quindi si può ricorrere al classico “fai da te”. Dunque, vediamo come realizzare un detersivo per la lavastoviglie fatto in casa con solo ingredienti naturali!

Foglie di eucalipto e aceto per un perfetto detersivo

Per realizzare un perfetto detersivo per lavastoviglie a casa serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

foglie di eucalipto

acqua

aceto bianco

1 pentola

1 contenitore per detersivi

Gli ingredienti e gli strumenti saranno essenziali per dar vita a un perfetto sapone per i piatti che ridurrà i costi della spesa e aiuterà il pianeta! Gli ingredienti naturali rappresentano sempre la scelta migliore in questi casi! Per questo, vediamo cosa dobbiamo fare per creare un detersivo per la lavastoviglie fatto in casa con solo ingredienti naturali.

Come creare un detersivo fai da te per la lavastoviglie

Per prima cosa bisognerà dedicarsi alle foglie di eucalipto. Bisognerà pulirle con accuratezza, sciacquandole per qualche minuto sotto l’acqua fresca del rubinetto. Poi andranno immerse in una pentola con dell’acqua in ebollizione per almeno un quarto d’ora. Trascorso questo tempo, dovremo farle macerare per una notte intera nell’acqua, togliendole dalla pentola solo al mattino successivo. Ora sarà il momento di aggiungere l’aceto e, dopo che i due ingredienti si saranno amalgamati a sufficienza, si potranno immergere anche le bustine di tè, lasciandole in ammollo per qualche minuto. Il composto dovrà essere totalmente omogeneo e solo a quel punto lo si potrà versare in un contenitore apposito.

Approfondimento

Ecco come realizzare delle pastiglie fai da te per la tua lavastoviglie