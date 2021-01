Le zucchine sono verdure molto versatili e si prestano a svariati tipi di preparazione. Se scegliamo la qualità tonda, queste possono diventare dei perfetti scrigni che contengono un ripieno irresistibile: questa sera prepariamo le gustose zucchine dal ripieno filante per una cena con i fiocchi. Per il ripieno possiamo sbizzarrirci: noi abbiamo scelto la salsiccia e la provola che insieme si sposano perfettamente creando un connubio eccezionale. Le zucchine ripiene si possono fare anche con le normali zucchine lunghe: si può scegliere la varietà preferita. Vediamo come realizzarle in pochi e semplici passaggi.

Ingredienti

6 zucchine rotonde;

150 gr. di pasta di salsiccia;

150 gr. di provola dolce;

2 uova;

30 gr. di parmigiano grattugiato;

30 gr. di pangrattato;

20 gr. di olio evo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparare le zucchine ripiene

Per preparare le zucchine ripiene, lavarle e tagliare le calotte, ma attenzione a non buttarle perché serviranno anch’esse. Incidere il perimetro delle zucchine a un centimetro dalla buccia, prelevarne la polpa delicatamente per non danneggiarle. Rimuovere l’acqua delle zucchine, nel caso sia presente al suo interno. Tagliare a cubetti la provola dolce e riporla in una ciotola, insieme alla pasta di salsiccia e alla polpa delle zucchine. Rompere le uova ed unirle al composto. Aggiungere il parmigiano, il pangrattato, salare e pepare a piacere. Rendere omogeneo il composto con le mani o con un cucchiaio.

Riscaldare il forno a 160 gradi in modalità statica. Ungere una teglia foderata con carta da forno e riempire le zucchine con il ripieno. Poggiare la calotta delle zucchine sopra le stesse e riporle nella teglia oleata. Farle cuocere per circa un’ora, controllando sempre l’andamento della cottura. Sfornare e servire le gustose zucchine dal ripieno filante per una cena con i fiocchi dopo averle lasciate intiepidire per almeno una decina di minuti.

