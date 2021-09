Le talpe sono roditori che noi tutti conosciamo, amati dai più piccoli per il loro aspetto, possiedono incredibili capacità di scavare rapidamente tunnel molto lunghi.

Questi tunnel sotterranei sono poi utilizzati per spostarsi da un punto all’altro e procacciarsi il cibo, a discapito di chi possiede un orto.

Spostando il terreno con unghie e zampe, portano via oltre che le radici anche il nutrimento per l’orto, fondamentali per la crescita ottimale delle nostre colture.

Per questo è bene prendere precauzioni, soprattutto in questo periodo in cui dovremo preparare e proteggere le piante in vista dell’inverno che pian piano si avvicina.

Dal momento che la nostra intenzione non è quella di uccidere questi roditori, potremo bloccarne l’arrivo optando per un metodo alternativo.

Per allontanare le talpe dall’orto basta questo semplice trucchetto poco conosciuto

È bene sapere che sono attive principalmente durante le prime ore del mattino e al calar del sole, soprattutto nei periodi umidi.

Infatti, in questo periodo autunnale potremo notare la presenza delle loro gallerie nel nostro ambiente.

Le talpe, al contrario di altri animali, non sono assolutamente pericolose per le persone e non sono particolarmente difficili da allontanare.

Diversamente, molti stanno impazzendo per questa straordinaria pianta che tiene alla larga i topi dal nostro giardino, animali più tenaci e pericolosi.

Per allontanare tutti questi animali non dovremo far altro che bloccare l’entrata dell’orto recintandola con una rete metallica a maglie strette.

Questa operazione ovviamente ci farà spendere del denaro ma, allo stesso tempo, ce ne farà risparmiare salvaguardando il lavoro svolto impedendo che venga rovinato in un lampo.

È però importante posizionarla ad almeno 1 metro di profondità attorno il perimetro dell’orto, così scongiureremo il rischio di una loro invasione.

Si sconsiglia invece l’uso di prodotti chimici, come per esempio pastiglie di veleno, poiché potrebbero finire per contaminare l’orto.

Questo sarebbe un grande problema poiché passerebbero diversi anni prima che questi veleni vengano smaltiti completamente dal terreno.

Per fertilizzare il terreno molti utilizzano l’humus o il letame, ma esiste anche la calciocianamide, una sostanza concimante che allontana anche le talpe.

È incredibile ma per allontanare le talpe dall’orto basta questo semplice trucchetto poco conosciuto ma allo stesso modo efficace.

I benefici delle talpe per l’orto

Non tutti sanno che questi animali difendono l’orto da parassiti; quindi, la loro presenza può essere utile per salvaguardare la salute delle piante.

Le talpe, essendo scavatrici per natura, col loro straordinario lavoro arieggiano il terreno mantenendolo sempre soffice.