Il supermercato è un luogo dove ci rechiamo quasi ogni giorno. È qui, infatti, che compriamo gli alimenti che ci servono per realizzare le nostre ricette. Ed è sempre in questo posto che acquistiamo oggetti utili per la casa, detersivi e quant’altro. Ma proprio perché passiamo così tanto tempo al suo interno, dobbiamo conoscere esattamente ogni insidia che può nascondere. I supermercati, infatti, mettono in atto delle strategie di marketing di cui non siamo consapevoli. In questo nostro precedente articolo “In questo modo i supermercati riescono a farci spendere più soldi senza farcene accorgere”, avevamo già parlato di una di queste. E oggi vogliamo presentarne un’altra. Perciò, vediamo come i supermercati riescono a farci spendere cifre esorbitanti con questo trucco di cui non ci accorgiamo.

Il trucco del supermercato che prevede tanti prodotti ammassati insieme per confonderci a livello psicologico

Spieghiamo nel dettaglio, quindi, una delle tante tecniche che il supermercato utilizza per farci spendere più soldi. Questa strategia prevede un abbassamento delle difese del cliente, abbassando i prezzi di prodotti ammassati tutti insieme. Spieghiamoci meglio. Spesso, nei supermercati, vediamo enormi ceste di prodotti gettati all’interno alla rinfusa. Questo tipo di sistemazione non è casuale. Infatti, la strategia è riportare la nostra mente al mercato rionale, dove gli oggetti sono sempre super economici. In questo modo, penseremo inconsciamente che anche i prodotti in quella cesta lo siano, e saremo disposti a comprarne di più.

Come difendersi da questo piccolo trucco

Dobbiamo ricordarci, innanzitutto, che i prezzi di quei prodotti non sono davvero convenienti. Appaiono così solo perché appunto ci riportano con la mente al mercato rionale e quindi a un qualcosa di economico. Per difenderci, basterà ricordarci che non dobbiamo farci ingannare e che sarà meglio evitare le ceste con i prodotti alla rinfusa. Perché, continuando a comprarli, ogni volta che andremo al supermercato lasceremo tanti soldi in più rispetto al necessario! Perciò, ecco come i supermercati riescono a farci spendere cifre esorbitanti con questo trucco di cui non ci accorgiamo.