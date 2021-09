Guardare un film può trasportarci in un altro universo e farci viaggiare per qualche ora senza pensare più a nulla. Per questo motivo, conoscere diverse trame e sapere cosa guardare può totalmente stravolgere la nostra serata. Un consiglio su cosa vedere lo avevamo già dato in “Questa serie TV su Netflix sta davvero spopolando e sta sbaragliando tutti con la sua trama eccezionale”. Inoltre, nella lista possiamo ritrovare anche un’altra eccezionale trama che descriviamo nel nostro precedente articolo “Dovremmo assolutamente vedere questo strabiliante film su Netflix che ci lascerà di stucco”. Oggi vogliamo evidenziare un altro capolavoro che ci terrà letteralmente incollati allo schermo e ci arriverà dritto come un pugno allo stomaco.

Questo film ci colpirà dritto al cuore travolgendoci con la sua trama incredibile e fuori dal comune

Sullo sfondo della periferia romana costellata da realtà difficili e dure da accettare, si consuma la storia raccontata in modo magistrale da Sergio Castellitto in “Fortunata”. La protagonista, che dà il nome al titolo del film, è una parrucchiera a domicilio che sta cercando di aprire un negozio tutto suo. Da subito entriamo a far parte della sua vita e sembra che non abbiamo alcuna possibilità di via di scampo. Fortunata è una donna che ha sofferto e che continua a soffrire. L’ex marito, uomo violento, non le dà tregua. Accanto a lei troviamo Chicano, suo vicino di casa da sempre, oppresso da disturbi mentali e da una storia tragica. E poi la figlia, Barbara, costretta a sopportare le conseguenze degli sbagli degli adulti che la circondano.

Perché dovremmo guardare Fortunata

Il susseguirsi degli eventi del film riesce a catturare come mai prima. Fortunata, infatti, entra nella nostra casa con la sua storia sofferta ma anche con la sua incredibile determinazione. Tutto ciò che le è accaduto nella vita avrebbe di certo messo in ginocchio qualsiasi persona. Ma qui, invece, vediamo una persona che non si arrende e che prova in tutti i modi a raggiungere i propri obiettivi. Allo stesso modo abbiamo l’occasione di entrare in contatto con realtà dolorose e delicate. Infatti, possiamo toccare con mano ciò che si prova con l’Alzheimer, ciò che deriva dai disturbi mentali e ciò che può accadere se si trascorre un’infanzia in un ambiente ostile. Una cosa, dunque, è certa. Questo film ci colpirà dritto al cuore travolgendoci con la sua trama incredibile e fuori dal comune.

Approfondimento

Un film che ha fatto la storia e che dovremmo assolutamente vedere