Risparmiare quando hai sulle spalle una famiglia è davvero difficile. I bambini hanno bisogno di tante attenzioni e crescerli può non essere una passeggiata. E sono tante le spese da affrontare. Per non parlare dei pagamenti delle bollette, della macchina, dell’affitto etc. Per ovviare a tutto questo c’è un trucco geniale per risparmiare fino a 5000 euro in un anno.

Online è stato nominato “100 Envelope Challenge” o “la sfida delle 100 buste”. Questo metodo permetterebbe di risparmiare fino a 5.050 euro in meno di un anno e mezzo. Il metodo si basa sulla formula di uno scienziato tedesco. Se vogliamo scoprire come e se davvero funziona anche per noi, non ci resta che preparare 100 buste da lettera.

La formula matematica

La formula sviluppata dallo scienziato C. F. Gauss nasce nel XVIII secolo. L’uomo si rese conto che dividendo in due gruppi prima i numeri da 1 a 50, poi quelli da 51 a 100, succede qualcosa di straordinario. È possibile sommare i 2 gruppi ottenendo come risultato 101. Questo significa che il totale dei 2 gruppi è 50 volte 101, cioè 5.050.

Ecco dunque da cosa nasce l’idea per risparmiare. Ovviamente oltre alle buste servono dei soldi messi da parte. Ma vediamo come funziona il metodo delle 100 buste nella pratica.

Un trucco geniale per risparmiare fino a 5000 euro in un anno

Come dicevamo, per il trucco delle 100 buste servono appunto 100 buste numerate. Per 25 settimane si estrarranno due volte alla settimana due buste. Ogni busta avrà sopra il numero corrispondente alla cifra che dovremo inserire all’interno. Per esempio, mettiamo che venga estratta la busta numero 10. Al suo interno dovremmo inserire 10 euro. Se sulla busta troviamo il numero 57, dovremmo inserire 57 euro. Così via per 25 settimane.

Alla fine di questo tempo, all’interno delle buste ci sarà una cifra corrispondente a 5.050 euro. Tutti soldi che abbiamo risparmiato invece di spendere. Certo, sicuramente la condizione primaria è avere dei soldi da mettere da parte. Sicuramente questo stratagemma è molto valido per chi non riesce a non spendere tutti i soldi che guadagna. Quindi tentare non nuoce.

