Dopo aver scritto che le quotazioni sono sopravvalutate ma il futuro è molto promettente, il titolo ha guadagnato circa il 40% portandosi da area 24,5 euro fino in area 34,1 euro. Tuttavia la corsa al rialzo del titolo Sanlorenzo ha ancora molto spazio davanti a sé.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista ed è lanciata verso il II obiettivo di prezzo in area 36,6 euro. Una chiusura settimanale, poi, superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 43,55 euro. Il titolo, quindi, ha davanti a sé un potenziale rialzista di circa il 30%. Da notare che a partire da fine luglio lo Swing Indicator è ininterrottamente in posizione rialzista.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 29,65 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista. In questo caso le azioni Sanlorenzo potrebbero ritornare in area 24 euro.

Se si considerano i multipli di mercato, qualunque sia la metrica utilizzata (PE, PEG, PB) le quotazioni del titolo Sanlorenzo sono sopravvalutate. Alla stessa conclusione giungono anche gli analisti. Se da un lato il consenso medio è comprare, il prezzo obiettivo esprime una sopravvalutazione del 6% circa. La situazione, quindi, è da questo punto di vista molto chiara e univocamente definita.

A sostegno del titolo, però, ci sono le aspettative di crescita futura per gli utili. Per i prossimi tre anni, infatti, gli utili della società sono attesi crescere a un ritmo superiore sia alla media del mercato che alla media del mercato italiano.

Altro punto di forza è la situazione finanziaria della società. Allo stato attuale, infatti, l’indice di liquidità immediata sia di breve che di lungo periodo è superiore a 1. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitale è inferiore al 50%.

La corsa al rialzo del titolo Sanlorenzo ha ancora molto spazio davanti a sé: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Sanlorenzo (MIL:SL) ha chiuso la seduta del 15 settembre in ribasso dello 0,44% rispetto alla seduta precedente a quota 34,1 euro.

Time frame settimanale