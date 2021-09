Come godere del proprio terrazzo o balcone in completa privacy? Spesso i nostri balconi, soprattutto se abitiamo in condominio, sono esposti alla vista di vicini o di passanti. Anche se siamo fortunati perché abbiamo vicini simpatici, mantenere la riservatezza rimane sempre un obiettivo fondamentale. Pertanto, non bisogna avere nessun senso di colpa nel voler creare un’oasi di pace da non condividere col mondo esterno.

Ovviamente per schermare il terrazzo dovranno cercarsi soluzioni che non tolgano troppa aria o luce, ma che rendano lo spazio ancora più piacevole. Magari con delle soluzioni ecologiche. Ecco perché molti stanno mettendo queste piante rampicanti su balconi e terrazzi. In particolare, utilizzare le piante per creare uno spazio riservato, come se fossimo all’interno delle nostre mura, è un modo semplice e senza costi eccessivi. Infatti potremmo dilettarci senza l’intervento di terzi. Pertanto oltre ad avere un balcone invernale bello e colorato con queste piante super resistenti al freddo, in questo modo saremo anche in totale privacy.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché molti stanno mettendo queste piante rampicanti su balconi e terrazzi

Per risolvere quindi il problema dei nostri balconi a vista di vicini e passanti si potrebbero adottare diverse soluzioni green. In particolare, si potrebbe ricorrere alle bellissime piante rampicanti utilizzando un divisorio reticolato in legno dove le piante troverebbero il loro appoggio. Si possono acquistare dei reticolati con vasi già incorporati e scegliere le piante più adatte al clima e alle nostre esigenze.

Tra le piante più belle, un posto d’onore lo occupano le bellissime e romantiche bouganville, con tutti i loro colori. Questa pianta non ama il freddo, ma un clima mite e ha bisogno di un terreno umido, ma attenzione ai ristagni. Sono ideali se il nostro balcone è esposto al sole. Altra pianta rampicante, che non necessita di molte cure è l’edera, un classico sempreverde resistente. Questa pianta è resistente a tutti gli eventi atmosferici ed è facilmente adattabile a tutti i tipi di superfici. Se amiamo i fiori profumati, potremmo optare per il bellissimo gelsomino, dai piccoli fiori bianchi.

Altre soluzioni ottime per la privacy

Altra soluzione diversa dalle piante rampicanti è quella di utilizzare delle piante frangivento, più o meno alte con fogliame coprente. La scelta è vasta, dipende solo dai gusti. Tra le tante offerte di madre natura, possiamo scegliere il bambù ottima per creare barriere frangivento e garantirci la giusta privacy. Si raccomandano vasi abbastanza larghi per via delle radici abbastanza vigorose e innaffiature frequenti nella stagione estiva. Altra pianta che può realizzare il nostro scopo è la nandina domestica, che d’inverno ci regalerà anche qualche tocco di colore con le sue bacche di colore rosso.

È una pianta sempreverde, molto resistente al freddo e alla siccità. Per una soluzione alternativa, infine, sembra incredibile ma basta questa semplice tecnica per creare un giardino in salotto senza terra.

Approfondimento

Coltivare questa pianta colorata ci aiuterà ad avere antiossidanti e antinfiammatori a portata di mano