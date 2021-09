La scuola e il lavoro ricominciano. L’autunno è alle porte e si fa sentire. È tempo di immergersi di nuovo nella vita e fare attenzione alle spese. Moltissimi sono gli italiani che si spostano con la macchina per lavoro. Oppure c’è chi accompagna ogni mattina i figli in una scuola lontana da casa. Purtroppo i mezzi pubblici non sempre sono all’altezza delle necessità di tutti. Ecco, allora, che la macchina diventa necessaria. Allora ci chiediamo come sia possibile risparmiare sulla benzina. Questi sono 6 trucchi davvero efficaci per risparmiare sul carburante anche con le app.

Sappiamo che il consumo di benzina dipende anche da come si guida. Per esempio, siamo appena tornati dalle vacanze estive, fermiamoci a pensare: quante volte il climatizzatore è stato acceso? Questo apparecchio costa davvero molto in termini di benzina. Per questo dovrebbe essere usato con cautela sia d’inverno che d’estate. Per non parlare dei finestrini aperti. Non ci rendiamo conto che viaggiare ad alta velocità con i finestrini aperti compromette la velocità e il rendimento della macchina. Un altro aspetto che si contrappone all’aerodinamica della macchina è viaggiare con grossi carichi. Tante persone e portabagagli pieno rischiano di sovraccaricare l’auto.

Quando guardiamo un percorso, tendiamo a scegliere quello più breve e se possibile con meno pedaggi. Non sappiamo, però, che se quella strada è piena di semafori e precedenze non otteniamo niente. Infatti, frenare spesso, accelerare e decelerare, cambiare spesso la marcia e fare molte curve, sono tutti elementi che portano a consumare più carburante. Quindi meglio strade agevoli e dritte.

Sfatiamo anche il mito della discesa in folle. Spegnere il motore o camminare in folle non ci farà risparmiare carburante. Al contrario, mantenere la velocità costante evita sprechi. Su alcune vetture esiste il regolatore di velocità che aiuta a mantenerla costante su tutti i tipi di strada. È bene anche evitare accelerazioni brusche e zigzag in autostrada o per incolonnamenti. Il carburante consumato raddoppia e la vettura si logora più velocemente.

Per finire, controlliamo sempre la pressione delle gomme. Le gomme sgonfie sono la causa principale di aumento dei consumi del carburante. Con una pressione non sufficiente l’auto fatica di più nella prestazione e quindi assorbe più carburante. Per conoscere la pressione ottimale della vettura basta dare un’occhiata sul libretto.

Se vogliamo sfruttare la tecnologia, esistono applicazioni che monitorano il prezzo dei carburanti. Sottoponendogli la posizione o l’indirizzo e il tragitto che dobbiamo fare, alcune di loro individuano i distributori meno cari. L’algoritmo utilizza l’insieme di prezzo, distanze, chilometraggio e dà il risultato migliore al conducente.

