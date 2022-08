Pulire tutta la casa significa occuparsi anche di quello che si trova all’esterno. Non ci sono solo pavimenti, mobili e stanze varie da rimettere a nuovo. Anche i nostri davanzali meritano un’accurata pulizia, in quanto continuamente sottoposti alle intemperie.

I fenomeni atmosferici occasionali o più frequenti li possono facilmente rovinare, o perlomeno mettere a dura prova. E saremo noi a dover rimediare per farli tornare più splendenti che prima. Per procedere potremmo semplicemente affidarci a un trucco facilissimo per pulire i davanzali, perfetto sia per il marmo che per la pietra.

Problemi da affrontare

I pericoli per i davanzali potrebbero provenire da ogni direzione. La parte esterna è certamente la più a rischio, in quanto possibile bersaglio di pioggia e umidità. L’ossidazione della ruggine è un fattore da tenere in conto e un problema ostico da affrontare.

Alle macchie, poi, potrebbero contribuire anche gli escrementi di uccelli o altri animali che si aggirano nei paraggi. Insomma, per salvaguardare i nostri splendidi davanzali dovremo guardarci da ogni possibile inconveniente. E se è già troppo tardi per prevenire, non ci resterà che rimediare.

Un trucco facilissimo per pulire i davanzali in marmo e in pietra

Se esistono rimedi per pulire infissi e persiane, ce ne sono altrettanti per lucidare i davanzali. Quelli in marmo sono molto belli, ma bisogna fare attenzione a non rovinarli, anche durante le pulizie. Il sapone di Marsiglia è un grande alleato, ma se non l’avessimo a disposizione potremmo sostituirlo egregiamente.

Utilizziamo una dose di ammoniaca, da diluire bene in acqua. Creato il nostro composto, vi imbeviamo una spugnetta. Verifichiamo che la superficie non sia abrasiva, o rischieremo di lasciare dei graffi. Se dovessimo disfarci dello sporco difficile, potremmo spargere prima sul marmo una manciata di sale fino e fregare con uno spazzolino. Concludiamo poi con un bel risciacquo.

Un buon compromesso è anche quello di utilizzare qualche goccia di perossido di idrogeno, ideale per togliere gli aloni. Distribuiamolo su uno straccio e utilizziamolo sulle zone da trattare. Aspettiamo circa due ore che faccia effetto, poi sciacquiamo con un panno inumidito.

Passando ai davanzali in pietra, potremmo agire similmente. Accertiamoci che la superficie sia asciutta, quindi passiamo una spazzola a setole dure per eliminare polvere e residui. Successivamente intingiamola nella soluzione di acqua e ammoniaca e continuiamo a strofinare.

Come alternativa, possiamo servirci dell’idropulitrice. Il getto d’acqua penetrerà fino nelle fessure e provvederà a rimuovere anche lo sporco che proprio non se ne vuole andare.

