Molti sono amanti delle candele profumate perché le trovano belle a livello estetiche e anche rilassanti. C’è però da dire che quelle di buona qualità costano un occhio della testa.

Per fortuna, però, ci sono dei modi molto economici e anche naturali di profumare gli ambienti. Per questo motivo oggi spieghiamo un trucco facile e veloce per contenere gli sprechi alimentari e profumare la casa.

Riutilizzo delle arance

Sul sito sono presenti altri articoli che spiegano come riutilizzare la pelle di arancia per diversi scopi domestici.

Uno consiste nel farla seccare sui termosifoni accesi per diffonderne l’aroma. Oggi, però, spieghiamo come realizzare una candela profumata con questo scarto.

Prima di tutto è necessario tagliare il frutto a metà. Poi bisogna prendere un cucchiaio e infilarlo giusto in prossimità del bordo in modo da rimuovere tutta la parte edibile. È necessario fare molta attenzione a preservare il picciolo interno.

A questo punto otterremo la buccia intera e un picciolo integro. Prendiamo una bottiglia d’olio vegetale a scelta e versiamolo al suo interno. Consigliamo di non optare per l’olio di oliva sia perché è il più prezioso sia perché, comunque, presenta un odore particolarmente marcato e intenso.

Ecco pronta una candela agrumata

Si tratta ora di accendere con un fiammifero oppure con un accendino il picciolo. Ecco pronta, in pochissimo tempo, una candela agrumata che profumerà tutta la stanza.

In questo approfondimento abbiamo svelato un trucco facile e veloce per contenere gli sprechi alimentari e profumare la casa preparando una candela agrumata.

