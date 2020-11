La carne piace a quasi tutti, grandi e bambini. Il pollo però a volte può essere considerato un pò noioso, a meno che non sia arrosto. Per stupire i vostri cari bastano però un pò di spezie. Per questo motivo oggi proponiamo un delizioso secondo che farà leccare i baffi a tutta la famiglia.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) un pollo medio di circa 1 chilo;

b) pepe nero quanto basta;

c) olio extravergine di oliva, quanto basta;

d) due cucchiaini di peperoncino in polvere;

e) paprika, quanto basta;

f) sale, quanto basta;

Il procedimento

Ecco come preparare un delizioso secondo che farà leccare i baffi a tutta la famiglia.

Il primo step è schiacciare il pollo con un pestacarne su un tagliere pulito. In una ciotola amalgamiamo l’olio di oliva con il sale, il pepe e il peperoncino in polvere e, se lo desideriamo, la paprika.

Infiliamo dei guanti di lattice e intingiamo le mani nel composto.

Massaggiamo il pollo dappertutto con l’olio aromatizzato e lasciamolo da parte per circa una quindicina minuti. Poi prendiamo una casseruola antiaderente e ungiamola di olio extravergine e deponiamo il pollame al suo interno.

A questo punto lasciamolo cuocere a fiamma medio-alta per i primi cinque minuti avendo cura di chiudere la pentola con un coperchio. Facciamo lo stesso per dorare l’altro lato.

Abbassiamo la fiamma e facciamo andare il tutto per un’oretta, avendo cura di girarlo ogni dieci o quindici minuti.

Possiamo giocare molto con questa ricetta aggiungendo le spezie che più ci piacciono, come ad esempio il rosmarino.

In quest’articolo abbiamo spiegato come preparare un delizioso secondo che farà leccare i baffi a tutta la famiglia.

