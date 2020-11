I benefici per l’organismo portati dalla curcuma ormai sono ben noti. Ha proprietà antiossidanti, digestive e anche antidolorifiche. Questo quando viene ingerita, e se la mettessimo in una maschera viso? Vediamolo insieme.

La maschera alla curcuma che renderà la nostra pelle liscia come quella di un bambino

La curcuma quando viene applicata direttamente sulla pelle può essere molto utile per eliminare i brufoli. Infatti, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie agisce come cicatrizzante. Questa spezia, infatti, agisce con un’azione lenitiva.

Mischiando la curcuma ad alcuni ingredienti naturali si può creare la maschera perfette per avere una pelle splendida.

Per esempio si può mischiare della curcuma con del miele. Per idratare al meglio la pelle. Molto utile per le persone con la pelle mista. Basta lasciare agire la maschera per circa 20 minuti e poi risciacquare.

Oppure, si può optare per curcuma e aloe vera in casi più gravi di acne. Grazie all’azione combinata di curcuma e aloe si può ridurre di molto l’infiammazione dei pori.

Un’altra alternativa e una maschera con curcuma e latte. Utile per illuminare la pelle.

Ma la maschera ideale per rendere la pelle splendida è quella e base di curcuma e olio di cocco.

Mischiando curcuma e olio di cocco, in quantità tali da raggiungere una consistenza spalmabile. Ora basta applicarla sul viso. Magari aiutandosi con un pennello o una spatolina. Tenerla in posa circa 20 minuti e poi risciacquare.

Applicando questa maschera naturale almeno 2 volte a settimana i risultati saranno strabilianti. Pelle liscissima e splendente.

Ed ecco la maschera alla curcuma che renderà la nostra pelle liscia come quella di un bambino. Provare per credere. Il risultato è assicurato e la nostra pelle non sarà più la stessa.

E non solo, la curcuma viene usata in fitoterapia per diversi problemi. Per esempio è molto utile contro i sintomi influenzali.