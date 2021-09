La fine dell’estate porta con sé un po’ di nostalgia e malumore. L’estate dura sempre troppo poco.

Passa molto velocemente e, spesso, ci ritroviamo a settembre senza neanche rendercene conto.

L’entrata di questo mese prevede il ritorno alla nostra routine e agli impegni che ci riempiono le giornate.

La vacanza, il relax e la spensieratezza lasciano nuovamente il posto a tutti i pensieri che abbiamo cercato di allontanare.

Settembre può essere visto, però, anche come un nuovo inizio. Un modo per riuscire a fare finalmente tutto ciò che non siamo riusciti a fare.

L’arrivo dell’autunno porta con sé anche la nostalgia delle belle giornate soleggiate. Il pensiero che da qui a poco dovremo ricominciare ad indossare sciarpe, cappelli e giacche proprio non ci va giù.

Forse, però, avremo ancora qualche giorno per indossare i nostri vestitini estivi che sono stati protagonisti delle nostre giornate di vacanza. Infatti, settembre non ci impedirà di indossare questi 5 abiti estivi perfetti anche per l’autunno.

Cosa possiamo utilizzare ancora

Stiamo parlando, ad esempio, dell’abito in satin. Un abito molto leggero che, se accostato ad un bel blazer, può fare la sua bella figura sia di giorno che di sera. Un abito estivo che, anche nei mesi autunnali, possiamo utilizzare nelle occasioni che preferiamo.

Anche lo chemisier bianco o a righe è perfetto per questa stagione. Mentre d’estate possiamo indossarlo con qualsiasi tipo di scarpa, in autunno è preferibile stringerlo con una cintura in vita e accostarlo ad un paio di anfibi.

Gli anfibi, infatti, daranno quel tocco che uno chemisier indossato d’estate non può dare.

Tutti conosciamo sicuramente il mini abito nero. Un classico indossato in qualsiasi occasione che riesce a darci un’aria di eleganza in qualsiasi stagione.

Un abito che colleghiamo alle sere fresche d’agosto, ma che può essere indossato anche a settembre sostituendo i sandali con gli stivali alti.

Settembre non ci impedirà di indossare questi 5 abiti estivi perfetti anche per l’autunno

Non dimentichiamoci l’abito in denim, uno degli abiti più indossati in questa estate.

Indossarlo a settembre è d’obbligo, dando un tocco diverso, giocando con gli accessori che in autunno sono diversi da quelli estivi. Per prima cosa, il cambio della scarpa darà un tocco diverso al nostro abito in denim.

E infine, l’abito floreale. L’abbiamo visto indossato da moltissime ragazze anche sui social. Un abito perfetto per l’estate con i suoi colori solitamente sgargianti.

Meno adatto ad una stagione più fredda ma solo se non sappiamo come abbinarlo.

Infatti, l’abito floreale può essere indossato non solo a settembre, ma anche in inverno se accostato ad un cappotto lungo o ad un trench.

Tutti questi abiti possiamo trovarli nei negozi di abbigliamento o anche nei siti online. Per rimanere nell’argomento possiamo consultare questo articolo “come non sbagliare la taglia quando si compra online”.

Il consiglio da seguire è quello di informarsi sempre su come un abito, che tanto amiamo, può essere indossato durante le diverse stagioni.