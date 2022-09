Mentre molti si chiedono se questo sia il momento migliore per comprare e investire nei BTP oppure cosa fare con le azioni in perdita, ci sono delle opportunità da poter cogliere. Investire in Borsa significa anche fare una selezione basata su alcuni parametri. Quali sono i migliori titoli e azioni su cui puntare?

Come si fa a guadagnare con le azioni?

Non esiste il titolo migliore per eccellenza oppure azioni che sono migliori delle altre o in assoluto le azioni vincenti da comprare. Dipende dalle prospettive, dal profilo di rischio, ma anche dalla propria cultura finanziaria, e dall’asset allocaton dei propri investimenti.

Ci sono degli investitori che, ad esempio, danno prevalenza a un aspetto, piuttosto che a un altro. Ad esempio, c’è chi preferisce comprare azioni ad alto dividendo, mentre per altri questo non è un valore importante. Altri guardano ad azioni in crescita negli anni, reputando che tale andamento possa ripetersi. Altri ancora cercano azioni che stanno scendendo per valutare un ottimo punto di ingresso di breve o lungo termine.

I nostri Trading systems, invece, guardano a dei parametri grafici e alle raccomandazioni medie degli esperti alla ricerca di azioni che potrebbero esplodere al rialzo.

Quali sono i migliori titoli e azioni su cui puntare in Borsa

Per la prossima settimana abbiamo scelto 3 azioni che stanno salendo e che risultano essere sottovalutate secondo il consenso degli esperti.

Esse sono BPER Banca (MIL:BMPS), ENEL e Unipol.

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,6860. Fair value a 2,45 euro per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 1,5635, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 1,9995. Primo segnale ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 1.6470.

ENEL, ultimo prezzo a 4,9195. Fair value a 7,86 euro per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 4,8145, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 5,552. Primo segnale ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4,8145.

Unipol, ultimo prezzo a 4,38. Fair value a 5,86 euro per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 4,288, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 4,68/4,80. Primo segnale ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4,296.

Lettura consigliata

Qual è il momento migliore per investire