Se un investitore guardasse solo alla chiusura settimanale non si potrebbe rendere conto di quanto sia stato drammatico (se si può usare questo aggettivo per le vicende borsistiche) l’andamento delle settimana. Rispetto alla settimana precedente, infatti, la discesa delle quotazioni è stata solo dello 0,06%. Se , però, si guarda più in dettaglio lo sviluppo settimanale ci si rende conto dell’eccezionale reazione dei mercati azionari americani che potrebbe riportare il toro a Wall Street.

Era, infatti, da inizio novembre del 2020 che non si vedeva un ribasso così profondo a livello settimanale. Inoltre, è da fine ottobre 2020 che non si vedeva un ribasso di oltre il 10% dal massimo precedente individuato nelle precedenti 52 settimane. Abbiamo, quindi, assistito a uno sviluppo eccezione delle quotazioni e a una reazione eccezionale dei tori di Wall Street.

D’altra parte che il ribasso cui abbiamo assistito da inizio anno potesse andare incontro a una pausa era previsto anche dal frattale previsionale. Come si vede dal frattale previsionale riportato qui di seguito, infatti, ci aspettano alcune settimane laterali/rialziste. Dopo di che la direzione dovrebbe essere ancora al ribasso per i prossimi mesi. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Eccezionale reazione dei mercati azionari americani che potrebbe riportare il toro a Wall Street: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 25 febbraio a quota 34.058,75 in rialzo del 2,51% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,06%.

Time frame giornaliero

Dopo aver accelerato al ribasso le quotazioni del Dow Jones negli ultimi due giorni della settimana hanno recuperato circa il 6% dai minimi. Si sono, quindi, portate sopra il primo ostacolo lungo il percorso rialzista tracciato sul grafico dalla linea tratteggiata. È diventato, quindi, molto probabile il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 35.437. La rottura di questa resistenza in chiusura di giornata, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 37.724 (II obiettivo di prezzo), prima, e di area 40.012 (III obiettivo di prezzo), poi.

I ribassisti, invece, prenderebbero il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 33.474. In questo caso gli obiettivi sono quelli indicati in figura dalla linea continua.

Time frame settimanale

Nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo settimana scorsa con la tendenza in corso impostata al ribasso. La novità di questa settimana, però, arriva dalla prova di forza dei rialzisti e dal fatto che le quotazioni si sono portate vicine a un livello molto importante. Una chiusura superiore a 34.093, infatti, aprirebbe le porte a un rialzo indicato verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiat.