Se si dovesse scegliere un titolo sul quale investire sulla base della sottovalutazione del rendimento del dividendo ci sarebbero pochi dubbi a Piazza Affari. Unipol, infatti, stacca tutti considerando questi due parametri? E quale è il titolo con il migliore dividendo a Piazza Affari? Assolutamente Unipol. Allo stato attuale, infatti, il rendimento del dividendo si aggira intorno al 15%. Per i prossimi anni, invece, è visto in discesa intorno al 9%. In ogni caso, l’aspetto veramente interessante è il payout.

Quale è il significato di questo parametro? Riportiamo quanto scritto sul sito di Borsa Italiana

“Il payout Ratio (o dividend payout ratio) rappresenta la percentuale di utili distribuita agli azionisti sotto forma di dividendi.

Generalmente esso è inferiore all’unità in quanto una parte di utili viene reinvestita nel processo produttivo. Il payout ratio può assumere valori superiori all’unità quando, in presenza di bassi utili, la società attinge alle riserve per il pagamento dei dividendi onde evitare di distribuire un dividendo eccessivamente contenuto.”

Nel caso di Unipol il payout è pari a circa il 30%, per cui la distribuzione del dividendo è ben coperta dagli utili della società.

Ricordiamo, poi, che una delle migliori azioni per rendimento del dividendo a Piazza Affari subito dietro Unipol è Generali Assicurazioni.

Quale è il titolo con il migliore dividendo a Piazza Affari? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 27 settembre in ribasso del 2,07% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,065 euro.

Le prossime sedute potrebbero essere decisive per il futuro di breve del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono portate in prossimità dell’importante supporto in area 4,034 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura giornaliera sotto questo livello potrebbe spingere il titolo verso la massima estensione ribassista in area 3,812 euro (III obiettivo di prezzo). La tenuta del supporto, invece, potrebbe spingere le quotazioni di Unipol nuovamente verso area 4,4 euro che corrisponde ai massimi degli ultimi 3 mesi.