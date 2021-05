Dopo che le quotazioni hanno guadagnato il 50% dal nostro ultimo report (clicca qui per leggere) IRCE potrebbe essere un titolo azionario per chi vuol guadagnare il 20% nelle prossime settimane senza rischiare troppo. L’impostazione del titolo, infatti, è non solo rialzista sia sul settimanale che sul mensile, ma ha anche appena rotto la forte resistenza in area 3 euro sul settimanale e in area 2,87 euro sul mensile.

A questo punto, quindi, ci sono tutte le condizioni affinché il rialzo possa continuare fino al III obiettivo di prezzo sui due time frame in area 3,5 euro. Su questo livello potremmo assistere a delle prese di beneficio che nel peggiore dei casi potrebbero portare le quotazioni giù fino in area 3 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Secondo l’analisi basata sui multipli di mercato il titolo è molto sottovalutato qualunque sia la metrica considerata (PE, PEG e PB). In particolare le quotazioni potrebbero crescere di un fattore tre rispetto agli attuali valori. Solo in questo modo potrebbero allinearsi alla media del settore di riferimento. Anche per l’unico analista che copre IRGE il giudizio è positivo con un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 50%.

Un titolo azionario per chi vuol guadagnare il 20% nelle prossime settimane senza rischiare troppo: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo IRCE (MIL:IRC) ha chiuso la seduta del 28 maggio a 3,09 euro in rialzo del 1,64% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile